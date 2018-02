Der Gemeinderat empfiehlt den Gränicher Stimmberechtigten, den Gemeindeversammlungsbeschluss vom 27. November zu bestätigen, sprich den Kredit von 144 000 Franken für die Einführung von Tempo 30 in den Wohnquartieren und ein Zonenfahrverbot in der Bläien gutzuheissen.

Diese Empfehlung kann nun, zusammen mit dem Argumentarium des Gemeinderates, auf der Gemeinde-Homepage nachgelesen werden.

Das Wichtigste ist, wie die Behörde schreibt, «dass Tempo 30 für Sicherheit sorgt». In Tempo-30-Zonen ereigneten sich wegen der kürzeren Brems- und Anhaltewege rund 40 Prozent weniger Unfälle als bei Tempo 50.

Entsprechend der Argumentation der Referendumsführer, die 1453 gültige Unterschriften zusammengetragen und so eine Urnenabstimmung erzwungen haben, geht die Behörde auch vertieft auf die Thematik «Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen» ein.

Das Problem: Die entsprechende Verordnung des Bundes besagt im Grundsatz, dass die Anordnung von Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen unzulässig ist. Mit einer Einschränkung: In Tempo-30-Zonen dürfen Fussgängerstreifen trotzdem angebracht werden, wenn besondere Vortrittsbedürfnisse für Fussgänger dies erfordern, namentlich in der Nähe von Schulen und Heimen.

Freie Wahl statt Vortritt

Anders als in Begegnungszonen mit Tempo 20 und auf Fussgängerstreifen sind Fussgänger in Tempo-30-Zonen gegenüber dem motorisierten Verkehr nicht vortrittsberechtigt.

Der Gemeinderat erklärt nun, weshalb die Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen – durchaus im Interesse der Fussgänger – aufgehoben werden sollen: Wo Streifen in einer Distanz von weniger als 50 Metern vorhanden sind, haben Fussgänger die Pflicht, diese auch zu benützen.

Wo es in Tempo-30-Zonen ausnahmsweise Fussgängerstreifen hat, ist die Akzeptanz dieser Regel erfahrungsgemäss eher gering. Werden sie aufgehoben, so der Gemeinderat, «können Fussgänger die Strasse an jener Stelle überqueren, die sie als sicher einschätzen und wo die besten Sichtverhältnisse herrschen».

Trotzdem will der Gemeinderat die Fussgängerstreifen in der geplanten Tempo-30-Zone gar nicht aufheben. Dabei geht es um drei Streifen im Bereich Vorstadtstrasse und fünf im Bereich Leerber.

Die Streifen in der Nähe von Schule und Alterszentrum, schreibt der Gemeinderat, erfüllten die Voraussetzungen für eine Ausnahme gemäss Verordnung. Und beim Streifen im Knotenbereich Leerber- Ruus-Badstrasse handle es sich um eine vielgenutzte Schulwegquerung. «Dieser Fussgängerstreifen», so der Gemeinderat wörtlich, «wird somit ebenfalls nicht aufgehoben.»

Ein Gemeinderatsentscheid kann unter Umständen aber umgestossen werden: Wohl liegen Fragen der Signalisation auf Gemeindestrassen in der Kompetenz der örtlichen Behörde; die Aufsicht über Verkehrsanordnungen, Signalisationen und Markierungen obliegt laut kantonalem Gesetz über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes aber dem Kanton.

Die vom Regierungsrat bezeichnete Aufsichtsbehörde hebt Entscheide auf, die sie als rechtswidrig taxiert.

Wohl auch für den Fall, dass die Beibehaltung eines Fussgängerstreifens scheitern sollte, spricht der Gemeinderat einen Ausweg an: «Alternativ könnten anstelle der Fussgängerstreifen im Tempo-30-Bereich Querungsbereiche mit roter Farbe markiert werden.»

Dementsprechend wurde auf der Gemeinde-Homepage auch das Merkblatt «Alternativen zu Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen» aufgeschaltet, das die Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten (SVI) 2014 herausgegeben hat.

Darin steht allerdings auch, dass die farbliche Gestaltung der Fahrbahn «keine Alternative zu Fussgängerstreifen» sei. «Sie wird aus gestalterischen Gründen angeordnet und sollte keine verkehrstechnischen Ziele verfolgen.»

Die Farbe am Boden scheint sich jedoch auf die Anhaltebereitschaft auszuwirken. Dank eines offenbar weitverbreiteten Irrtums: Bei einer Befragung in einer Berner Gemeinde trat zutage, dass viele Fussgänger und Autolenker der Meinung waren, auf einer rot eingefärbten Fahrbahn hätten die Fussgänger Vortritt, was jedoch nicht zutrifft.

Fahrverbot wird überprüft

Der Gemeinderat legt auch dar, welche Überlegungen zur Planung eines Zonenfahrverbots in der Bläien führten: Bei Tempo 30 im bebauten Gebiet (nur hier zulässig) wäre die verkehrsberuhigte Strecke zu kurz, um auswärtigen Schleichverkehr über den Schürberg einzudämmen und schnelles Fahren im Wohnquartier zu unterdrücken.

«Im Zuge des öffentlichen Auflageverfahrens und auf Grundlage möglicher Einsprachen», schreibt der Gemeinderat nun, «wird das Konzept Zonenfahrverbot Bläien hinterfragt.» Alternativen dazu würden geprüft.