Gemeinderat wehrt sich gegen den Vorwurf der «Salamitaktik». Findet die Tristesse des Suhrer Schulareals bald ein Ende?

Bei der geplanten Umgestaltung des Suhrer Schulareals geht es inzwischen gar nicht mal um so viel Geld wie auch schon: Ein Kostendach von 750'000 Franken über fünf Jahre sollen die Stimmbürger am 28. Juni gutheissen, 150'000 Franken im Jahr. Frühere Projekte sahen Kosten von 4,3 und später 2,6 Millionen Franken vor.

«Es ist auch für uns einfacher, wenn wir ein klar definiertes Kostendach über fünf Jahre erhalten», sagt Oliver Krähenbühl. So müsse man nicht jedes Jahr starr 150'000 Franken ausgeben, sondern jeweils so viel oder wenig wie nötig, bis die 750'000 Franken erreicht sind.

Den Vorwurf einer «Salamitaktik» verneint er aber klar: Die Idee des Gemeinderats sei gewesen, jedes Jahr dann etwas an der Umgebungsgestaltung eines Schulgebäudes zu unternehmen, wenn dort sowieso eine Sanierung anstehe. So kämen die Arbeiten insgesamt kostengünstiger, da man Synergien nutzen könne.

Umgebung mit punktuellen Eingriffen Jahr für Jahr verbessern

Letztes Jahr hat die Gemeinde etwa beim Schulhaus Dorf ein grösseres Retentionsbecken bauen müssen, da bei starkem Regen Wasser ins Schulhaus eindrang. Diese Gelegenheit habe man genutzt, um ein Biotop-Aussenschulzimmer zu bauen. Bei einem Spaziergang durch das Schulareal stellt man nun schnell fest: Diese neue Anlage ist, vielleicht nebst dem Spielplatz bei der Jugendfestwiese, der einzige Ort der Schule Suhr, der eini­germassen ansprechend daherkommt.

Solche punktuellen Eingriffe sollen das Areal nun Jahr für Jahr verbessern: Diesen Sommer werden die Sekundar- und Realschüler einen Container beim Schulhaus Ost («SeReal») zu einem Pausenkiosk umgestalten – das Baugerüst dafür steht bereits – und im Werkunterricht eine neue Möblierung für rund um das Schulhaus bauen.

Schüler sollen Möbel selber im Werkunterricht bauen

Angedacht sind Sitzgelegenheiten oder Turngeräte aus Paletten oder grobem Holz und Beete zum Bepflanzen. «Wir wollen die Schüler selber entwickeln und ausprobieren lassen. Nicht um Kosten zu sparen, sondern um Erfahrung mit ihnen zu sammeln», sagt Oliver Krähenbühl im Podcast. «Wir Erwachsene wissen nicht genau, was 14- bis 16-Jährige wollen.» Bis zur geplanten Sanierung des Schulhauses Ost werde so ausprobiert, was dort funktioniert und was nicht.

Den Unterschied zu den früheren, viel teureren Projekten ortet Krähenbühl auch entsprechend: «Wir versuchen heute eher situativ zu reagieren an den Orten, an denen wir Mängel sehen. Und wir binden die Schule enger ein.» Die früheren Projekte seien nicht nur wegen der hohen Kosten abgelehnt worden, sondern offenbar auch, weil sie «sehr designt» daherkamen, «so wie ein französischer Park».

Viel mehr Grün, Dächer zur Turnhalle sollen weg

Weiter geplant ist, ab Februar 2021 den Zugang zur Bezirksschule neu zu gestalten, gleich nach der Sanierung der Werkräume und Küchen. Auf der heute kahlen Asphaltfläche ist ein Kiesplatz mit vielen Bäumen vorgesehen.