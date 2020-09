Gemeinderat und Gemeindeammann fehlen — Mangels Kandidaten wurde niemand gewählt

Dem kleinen Leimbach fehlen weiterhin ein Gemeinderat und ein Gemeindeammann. Am Sonntag wurde mangels Kandidaten niemand gewählt. Frau Gemeindeammann Janine Murer (50) wird wohl im Amt bleiben müssen, weil ihr Rücktrittsgesuch nur «auf den Zeitpunkt der Ersetzung» genehmigt worden ist.

Es gibt für sie noch eine leise Hoffnung: der zweite Wahlgang. Die Anmeldefrist dauert bis am 7.Oktober, 12 Uhr. Bis dann könnte sich beispielsweise Gemeinderat Benno Woodtli (51, parteilos) umbesinnen. Er wollte bisher nicht Ammann werden, hat am Sonntag gegen seinen Willen aber 19 Stimmen erhalten und damit das absolute Mehr von 23 Stimmen nur knapp verpasst. Oder es könnte sich eine neue Leimbacherin oder ein neuer Leimbacher für einen Sitz im Gemeinderat und gleich auch für das Ammann-Amt anmelden. Im zweiten Wahlgang können nur angemeldete Kandidaten gewählt werden. Meldet sich nur einer, sind nach Ablauf einer Nachmeldefrist sogar stille Wahlen denkbar. Für eine Kandidatur sind die Unterschriften von mindestens zehn Stimmberechtigten nötig. Gibts mehr als einen Kandidaten, fände am 29.November ein zweiter Wahlgang statt.

Am Sonntag war die Stimmbeteiligung in Leimbach mit 33 Prozent im kantonalen Vergleich tief. Bei den Gemeinderatswahlen erreichte mangels Kandidaten niemand mehr als 5 Stimmen (absolutes Mehr 28 Stimmen). Bei den Ammann-Wahlen auch Vizeammann Markus Hunziker 11 Stimmen.

Ebenfalls ohne Ergebnis endete die Ersatzwahl für die Schulpflege. Auch hier hatte sich niemand als Kandidat gemeldet. Das ist aber wegen der am Sonntag beschlossenen Abschaffung der Schulpflege nicht schlimm.