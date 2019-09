Wie der Gemeinderat versprochen hat, bleibt es nun vorerst dabei. Auf einem Steuerfuss von 108 Prozent basiert auch das Budget 2020, das dem Einwohnerrat am 17. Oktober vorgelegt wird. Es sieht bei einem Gesamtumsatz von rund 37,3 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 177'900 Franken vor.

Die Buchser wollten partout nicht. Zweimal sagten sie an der Urne Nein zu einer Steuererhöhung von 100 auf 108 Prozent per 2019. Dann sprach der Regierungsrat ein Machtwort: Aufgrund der angespannten Finanzlage und der anstehenden, massiven Investitionen hielt er 108 Prozent für angebracht.

«Sicher kein bombastisches Plus, aber wir sind froh, das Schuldenwachstum verlangsamen zu können», kommentiert Finanz-Gemeinderat Tony Süess. Man könne keineswegs mit der grossen Kelle anrichten, sondern habe auch dieses Jahr Ausgaben für mehrere Hunderttausend Franken nochmals zurückstellen müssen, etwa eine neue Turnhallenbeleuchtung. «Es ist kein komfortables Budget», sagt auch Ammann Urs Affolter. Ein Steuerprozent entspricht 150'000 Franken – ohne Steuererhöhung hätte es also erneut ein massives Minus von rund 1,2 Mio. Franken gegeben, gibt Gemeinderat Tony Süess zu bedenken.

Alimentenbevorschussung steigt stark an

In drei Bereichen zeigt sich ein starkes Ausgabewachstum, auf das die Gemeinde wenig bis gar keinen Einfluss hat: Bildung, Soziales und Gesundheit. So zum Beispiel bei der Umsetzung des Pflegegesetzes respektive im Bereich der Pflegefinanzierung. Im Bereich Soziale Sicherheit steigen vor allem die Ausgaben für Alimentenbevorschussung, Sozialhilfe und Sonderschul-Beiträge (immer von aktuellen Fallzahlen ausgehend) sehr stark an. Alleine bei der Alimentenbevorschussung rechnet die Gemeinde mit Mehrausgaben von 40'000 Franken (total 285 000 Franken). «Das sind happige Beträge», sagt der Ammann.