Gemeindepräsident zu Möbel-Pfister-Verkauf: «Standort zu halten hat oberste Priorität»

Im April noch war alles in Ordnung: In einem Doppelinterview in der «Schweiz am Wochenende» anlässlich der 80-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten von Pfister sprachen Gemeindepräsident Marco Genoni und (der inzwischen ehemalige) Pfister-CEO Matthias Baumann von der «Einheit» von Suhr und Pfister.

«Pfister mit Suhr und Suhr mit Pfister – das kann man eigentlich gar nicht mehr auseinanderdividieren», sagte Baumann. Genoni betonte, wie sehr Suhr darauf geachtet habe, dass die Rahmenbedingungen für Pfister stimmten. «Es ist eine soziale Firma, die nicht auf das schnelle Geld aus ist, sondern Beständigkeit bietet.»

Seit Mittwoch sind Einheit und Beständigkeit Geschichte. Möbel Pfister gehört ab sofort den Österreicher von XXXLutz.