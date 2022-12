Gemeindeparlament Nachrutsch-Kandidaten aufgebraucht: Der SVP Buchs gehen die Einwohnerräte aus In der Oktober-Sitzung wird in der Buchser SVP-Fraktion Mersa Abduloski in Pflicht genommen. Sie ist die Letzte auf der Liste der Volkspartei, welche immerhin zweitstärkste Kraft im Rat ist. Wie soll es nun weitergehen? Ortsparteipräsident Samuel Hasler bezieht Stellung.

Der Einwohnerrat Buchs, hier im Juni 2022, besteht aus 40 Personen. Nadja Rohner

Die SVP Buchs hat ein Problem: Es ist erst ein gutes dreiviertel Jahr der neuen Legislatur vergangen – und schon wird in der Oktobersitzung* die letzte Nachrutsch-Kandidatin auf der Liste der Volkspartei in Pflicht genommen. Dass dieser irgendwann das Personal ausgehen würde, war angesichts von neun gewonnenen Sitzen bei nur elf Kandidierenden – zwei Frauen, neun Männer – zwar absehbar. Aber nun ging es erstaunlich schnell. Nach der nachrutschenden Detailhandelsfachfrau Mersa Abduloski (39) muss die Partei bei weiteren Rücktritten nachnominieren. Das musste sie zwar schon Ende der letzten Amtsperiode, aber derart früh in einer Legislatur kam das noch nie vor.

Mersa Abduloski wird Einwohnerrätin. Zvg

Abduloski ersetzt Unternehmer Marco Vögeli, der erst im Januar frisch in den Rat eingetreten war. Bereits an der letzten Sitzung hatte Francois Christ den Rücktritt gegeben, für ihn rutscht Patrick Rutishauser nach. Rutishauser ist ein Rückkehrer, er war letzten November abgewählt worden. Abduloski hingegen kommt ganz neu in den Rat.

Die SVP muss sich nun nach möglichen weiteren Einwohnerratsanwärterinnen und -anwärtern umsehen, damit sie bereit ist, wenn der nächste Rücktritt kommt. Ein Wahlvorschlag im Sinne einer Nachnomination für die SVP-Liste müsste von 8 der 15 Personen, die bei den Gesamterneuerungswahlen 2021 diese Liste unterzeichnet hatten, per Unterschrift abgesegnet werden. Gelingt das nicht, so hat der Gemeinderat eine Volkswahl anzusetzen – genauer: eine Majorzwahl für den einen freiwerdenden Sitz. Darauf könnte sich dann jeder oder jede wahlberechtigte Buchserin bewerben, egal ob parteizugehörig oder nicht.

Samuel Hasler steht also vor einer Herausforderung. Der Präsident der SVP Buchs (sowie jener des Bezirks) muss die Rekrutierung forcieren. Eigentlich hat seine Partei in der Gemeinde eine solide Wählerbasis. Sie verlor zwar bei den Wahlen im November 2021 einen Sitz, liegt aber immer noch auf Platz zwei (hinter SP/Grüne mit zehn Sitzen und vor der FDP mit acht Sitzen). Wieso gelingt es also nicht, genügend Leute für eine Kandidatur zu motivieren? «Es ist nach wie vor eine Herausforderung für jede Partei, Mitglieder zu finden und ihnen aufzuzeigen, weshalb eine Kandidatur für ein Amt wichtig ist – nicht nur die SVP hat hier Mühe», betont Samuel Hasler auf Anfrage.

Samuel Hasler präsidiert die SVP Buchs sowie die Bezirkspartei. Chris Iseli

Vor gut einem Jahr – da hatte die SVP mit Hasler als Kandidat gerade den Gemeinderatssitz des abtretenden Hansruedi Werder verloren – kritisierte der Ortsparteichef auf Facebook öffentlich den Kantonalparteipräsidenten. «Diese Wahlniederlage hat definitiv mit der Person Andreas Glarner zu tun», schrieb er, und: «Diese Glarner-Polemik ist einfach nur noch schädlich für unsere Partei! Sie spaltet uns und führt zu zahlreichen Austritten und Niederlagen.» Ähnlich hatte es kurz zuvor der frühere Nationalrat und ehemalige SVP-Kantonalparteipräsident Hans-Ulrich Mathys aus Holziken formuliert.

Auch ein Jahr nach seiner Kritik an Andreas Glarner sei es nach wie vor schwierig, Leute zu finden, die sich für die SVP exponieren wollen, sagt Hasler nun auf die Frage, ob sich gegenüber der früheren Situation etwas verbessert habe. «Viele junge Menschen haben leider nach wie vor kein Interesse an der Politik oder wollen sich nicht an einen Verein binden. Auch ältere Generationen trauen sich immer weniger, Farbe zu bekennen. Jedoch ist es schön zu sehen, dass es auch Erfolgsgeschichten gibt, wie jüngst das SVP-Neumitglied Hans-Ulrich Bigler im Kanton Zürich. Unsere Politik zum Wohle der Bevölkerung ist richtig und hinter dieser stehen wir voll und ganz.»

Auf die Frage, was er nun tun wolle, damit die SVP Buchs nicht weiter an Macht verliere, betont Hasler: «Uns geht es nicht um Macht, sondern darum, das zu erreichen, was unseres Erachtens dem Fortbestand einer lebenswerten Gemeinde dient: erträgliche Steuern, ein sorgsamer Umgang mit den Finanzen sowie eine tragfähige angemessene Infrastruktur, was letztlich grundsätzlich alle Einwohnerinnen und Einwohner betrifft. Wir weisen auf Missstände und Fehler hin.» Die bevorstehenden Einwohnerratssitzungen würden «wieder aufzeigen», so Hasler, «dass weder der Gemeinderat noch der Gesamteinwohnerrat aus der Steuerfusserhöhungsabstimmung etwas gelernt haben». Er spricht dabei das Budget 2019 an, welches aufgrund der Steuerfusserhöhung von 100 auf 108% an der Urne zweimal abgelehnt und dann per Machtwort des Regierungsrats doch in Kraft gesetzt wurde. Hasler findet die aktuelle Finanz- und Ausgabepolitik der Gemeinde nicht richtig und kritisiert die geplante Gestaltung eines Quartierplatzes im Oberdorf: «Ein Budget 2023 mit einem Minus von fast 2 Millionen Franken vorzuweisen und gleichzeitig sechsstellige Beträge für einen unnötigen Quartierplatz auszugeben, ist schlichtweg irrsinnig.»

Über Themen wie diese will die SVP Buchs mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen. Hasler spricht von «verschiedenen Anlässen und Aktionen», die sich dafür eignen. «Zum Beispiel die Buchser Gewerbeausstellung Buga Ende Oktober.»