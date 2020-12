Gemeindeammann über den Bau-Boom: «Wachstum ist für Küttigen nichts Neues»

Im «Küttiger Anzeiger» wird das Budget 2021 kritisiert. Man müsse Wünschbares von Nötigem trennen, heisst es. Lebt der Gemeinderat auf zu grossem Fuss? Tobias Leuthard, Gemeindeammann: Der Gemeinderat verfolgt seit langem die Strategie, den Steuerfuss stabil zu halten. So konnten wir in den letzten acht Jahren aus der Schuld herauskommen und ein Vermögen von mehreren Millionen Franken ansparen. Auf die Frage, was wünschbar ist und was nicht, hat jede Person und Partei eine andere Perspektive – der Gemeinderat muss allen Bedürfnissen einigermassen gerecht werden. Da liegt es auf der Hand, dass Einzelne nicht dahinterstehen können. Unser Finanzziel ist jedes Jahr mindestens eine schwarze Null. Für 2021 budgetieren wir ausnahmsweise ein kleines Defizit von rund 60'000 Franken; das ist aus unserer Sicht verantwortbar. Konkret kritisiert werden die gestiegenen Kosten für die Sanierung des Gemeindehauses und die Ausgaben für ein neues Gemeinde-Logo. Die Kritik ist aus meiner Sicht nicht berechtigt. Es ist richtig, dass zunächst nur eine kleinere Sanierung des Gemeindehauses – primär die Möblierung – geplant war. Dann hat der Gemeinderat aber beschlossen, stattdessen eine umfassende Innensanierung anzustreben. Was das Logo angeht: Das haben wir bereits vor eineinhalb Jahren lanciert und wir führen es schrittweise ein; das heisst, wir verwenden es dort, wo wir ohnehin etwas Neues entwickeln oder anschaffen.

Der Steuerfuss ist in Küttigen mit 100 Prozent im Vergleich mit ähnlich privilegierten Gemeinden wie Erlinsbach oder Biberstein (beide 92 Prozent) höher. Wir verzeichnen seit Jahren ein schönes Wachstum bei den Steuereinnahmen – gestiegen ist nicht nur die Bevölkerungszahl, sondern auch die Steuerkraft pro Kopf. Was uns aber von den anderen Gemeinden unterscheidet: Wir haben ein viel grösseres Investitionsvolumen und werden es auch in den nächsten Jahren haben. Zum Beispiel im Bereich der öffentlichen Liegenschaften – zwei Schulhäuser sind gebaut, eines saniert. Ebenso das Feuerwehrlokal und der Werkhof. Weitere Schul- und Strassenbauprojekte stehen an.

Zum Beispiel? An der Hauptstrasse müssen längerfristig mindestens die Busbuchten behindertengerecht gemacht werden, allenfalls wird die Strasse auch noch umgestaltet. An allen Gemeinde-Einfahrten werden zudem durch den Kanton mehr oder weniger umfangreiche Strassenbauarbeiten gemacht: Das Projekt Rombacherknoten ist in Vorbereitung, an der teils sanierten Bibersteinerstrasse muss noch weitergearbeitet werden, die Sanierung der Staffeleggstrasse kommt nächsten Sommer an die Gmeind. Und mit dem Kanton diskutieren wir derzeit über die Sanierung der Benkenstrasse. Da ist Lärmschutz ein Thema, zum Beispiel beim Belag. Gleiches gilt für die Brandackerstrasse; auch da ist ein Sanierungsprojekt in Planung. Diese Strassen haben ja den Sommer über für Schlagzeilen zum geforderten Töff-Verbot gesorgt. Ja, und ich begrüsse es, dass jetzt auf nationaler Ebene Vorstösse zu diesem Thema platziert sind. Der Gemeinderat hat seine gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschöpft – etwa mit Tempo 30/50 auf der Brandackerstrasse - und kann höchstens noch mit baulichen Massnahmen eingreifen.

Viel Geld fliesst auch in den «Ritzer» - für den Garderobenneubau und die Sanierung der alten Kehrichtdeponie. Genau. Das Garderobengebäude können wir im Frühsommer 2021 beziehen. Derzeit ist das Vorprojekt für die Deponiesanierung in Arbeit; es muss bis Ende 2021 fertig sein. Aktuell gehen wir davon aus, die Sanierung 2025/26 durchführen zu können. Von den Gesamtkosten – etwa 35 bis 36 Mio. Franken – zahlen Bund und Kanton 70 Prozent.

Den Rest müssen Aarau und Küttigen bezahlen. Man hört, es werde versucht, auch die Jura Cement Fabriken AG als frühere Betreiberin des Steinbruchs in die Pflicht zu nehmen. Der Kostenteiler wird noch verhandelt. Er sollte Anfang 2021 stehen. Wir gehen davon aus, dass auf Küttigen rund 6 Mio. Franken entfallen. Die Bautätigkeit in Küttigen ist enorm. Während die Bauverwaltung reorganisiert wird, ist eine externe Firma für das Tagesgeschäft engagiert. Wann läuft das Mandat aus? Die Reorganisation ist fast abgeschlossen; die Abteilung so organisiert, dass sie professionell mit den künftigen Herausforderungen umgehen kann. Aber: Uns fehlt noch jemand, der die Bereiche Baugesuche und Baupolizei sowie die Gesamtleitung übernimmt. Die Stelle war länger ausgeschrieben, aber der Markt ist ausgetrocknet. Küttigen ist bekannt dafür, für die Bearbeitung von Baugesuchen ewig zu brauchen. Mit dem Ingenieurbüro Flury haben wir seit der Reorganisationsphase einen sehr guten Partner. Nicht nur konnten viele der alten Pendenzen erledigt werden; auch die zahlreichen Grossprojekte im Rombach wurden abgewickelt. Im Januar können wir die letzte Baubewilligung für das Baumgarten-Areal sprechen. Die dicken Brocken sind also vom Tisch.

Die Gemeinde selber wird in den nächsten Jahren vor allem Schulhäuser bauen. Bei der Schulanlage Dorf will der Gemeinderat Land kaufen. Was haben Sie vor? Nichts, das ist eine strategische Reserve für künftige Generationen. Die nächsten Bauten entstehen bei der Schulanlage Stock; eine neue Doppelturnhalle mit Räumlichkeiten für die Musikschule sowie Aula und ein Mehrfachkindergarten. Wie genau das alles aussehen wird und wie viele Gebäude in welcher Bauweise es sein werden, das werden wir in einem Wettbewerb eruieren. Wir rechnen mit kosten von 12 Millionen Franken aufwärts. Parallel wird unter Beizug eines Experten der Fachhochschule erhoben, wie der Bedarf an Tagesstruktureinrichtungen ist; dabei ist auch eine Tagesschule ein Thema. Reicht der Schulraum auf Stock eigentlich aus, nachdem in Rombach so viel gebaut wird? Derzeit ist dort viel Schulraum an die Kreisschule Aarau-Buchs vermietet. Der Vertrag ist erstmals in drei Jahren kündbar. Wir können danach den Schulraum problemlos wieder für uns beanspruchen, falls wir ihn brauchen.