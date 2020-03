Gemeinde verzeichnet erneut einen überraschenden Gewinn

Zum dritten Mal in Folge schliesst die Rechnung der Einwohnergemeinde Küttigen deutlich im Plus: 2019 resultiert ein Gesamtergebnis von 0,88 Mio. Franken (ohne Spezialfinanzierungen). Budgetiert gewesen war ein Mini-Gewinn von 2500 Franken. Schon im Vorjahr (Rechnung 2018) gab es ein Plus von 1,1 Mio. Franken, eine Viertelmillion mehr als budgetiert.