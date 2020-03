Gemeinde verschenkt Hochstammbäume

Seit der letzten Nutzungsplan-Revision hat Küttigen Hochstammbaum-Schutzzonen. Sie wurden eingeführt, weil der Bestand an «Hochstämmern» in der Gemeinde in den letzten Jahrzehnten sukzessive zurückgegangen ist: von etwa 18900 in den 50er-Jahren auf aktuell noch etwa 1300.

In der seit längerer Zeit aktiven Hochstammbaumkommission der Gemeinde wurden die Anforderungen und Bestimmungen für Pflanzung und Pflege erarbeitet. Mit den neuen Bestimmungen stellt die Gemeinde sicher, dass für jeden entfernten Hochstammbaum auf Küttiger Gemeindegebiet zwingend ein Ersatz gepflanzt werden muss, wenn auch nicht unbedingt am Ort und Stelle. Damit soll zumindest der Bestand gesichert werden. Die Gemeinde geht aber noch weiter: Sie verschenkt Bäume an Besitzer von Landwirtschaftsparzellen. Interessierte, die mindestens ein 10 mal 10 Meter grosses Plätzli ausserhalb der Bauzone zur Verfügung stellen können und auch gewillt sind, sich um den Baum zu kümmern, konnten sich melden. 15 Landbesitzer haben das getan.

Am Samstag durften sie nun die insgesamt rund 60 jungen Hochstammbäume bei der Multisammelstelle abholen, samt Stützpfahl, Schutzhülse für den Stamm und Drahtgeflecht, das die Wurzeln vor Mäusen schützt. Es handelt sich mehrheitlich um Apfelbäume – alte Sorten – aber auch Birnen-, Zwetschgen-, Nuss- und Quittenbäume sind dabei, alle mit einer Stammhöhe von mindestens 160 bis 180 Zentimetern. Sie alle konnten in zwei verschiedenen Aargauer Baumschulen beschafft werden.

Die Kosten für die Bäume plus Material übernimmt die Gemeinde. Sie unterstützt die neuen Baumbesitzer auch mit Tipps bei der Pflege. Schliesslich kommt mit dem Geschenk auch die Pflicht, den Baum fachgerecht zu pflanzen und zu pflegen. Allein mit der Pflanzung ist ein langes Leben für den Baum noch nicht gesichert. Ein Infoanlass für die Mitwirkenden hat schon vor einigen Wochen stattgefunden. «Es handelt sich aber primär um Personen, die mit der Baumpflege sowieso schon vertraut sind», sagt Viktor Schmid, Mitglied der Hochstammbaumkommission Küttigen. Er hofft, dass das Projekt «ein Dauerläufer» wird und die Gemeinde künftig regelmässig Interessierte findet, die neue Hochstammbäume auf ihren Parzellen haben möchten. Schon bald soll die Runde Zwei starten, bei der sich weitere Landbesitzer melden können.