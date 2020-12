Wir kommen Sie jetzt regionalpolitisch aus dem Loch?

Die grosse Herausforderung ist für mich die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden unserer Region. Auch Aarau stösst mit 22'000 Einwohnern mittelfristig an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Das in einem Umfeld, in dem die Anforderungen an die urbanen Leistungen immer höher werden. Etwa im öffentlichen Raum oder bei Sportinfrastrukturen wie Hallenbad oder Sporthalle. Aarau bezahlt häufig den Grossteil von regionalen Anlagen selbst. Bei grösseren Gemeinden der Region sind Grenzen der Leistungsfähigkeit ebenfalls sichtbar, etwa bei Bauämtern oder Sozialen Diensten. Die Anforderungen über Bund und Kanton werden laufend komplexer – und das wird in Zukunft nicht besser. Selbstverständlich werden wir mit all unseren Nachbarn weiter eng zusammenarbeiten.

Beim Stadion ist es ein Treten an Ort.

Da sind wir nicht wirklich weitergekommen. Es geht immer noch um die letzten Rechtsmittelverfahren zum Urnenentscheid vom November 2019 über die Teilrevision der Nutzungsplanung. Sobald diese abgeschlossen sind, werden wir das Gestaltungsplanverfahren vorantreiben. Und dann kann das Baugesuch eingereicht werden. Ich hoffe, dass dies 2021 der Fall sein wird.

Dem Spitalneubau droht das gleiche Schicksal wie dem Stadion...

Nein, das sehe ich nicht so.

... ein ewig langer rechtlicher Kampf um die Baubewilligung.

Davon gehe ich nicht aus. Es gab nur sechs Einsprachen, was angesichts der Grösse des Projektes wenig ist. Die Verhandlungen mit den Einwendern laufen. Es wird versucht, den Spitalneubau mit der Parkhausfrage zu koppeln. Da müssen wir einen Ausweg finden. Ich denke, es braucht die Entkoppelung.