Gastronomie Aus der Not eine Tugend gemacht: Wie Küttigen zu einem neuen Raclette-Stübli kam Der Traditions-Gasthof Kreuz steht schon einige Monate leer. Nun gibt es eine Zwischennutzung.

Das Raclette-Stübli ist ab sofort bis Mitte Januar offen. zvg

Seit einem halben Jahr steht das Restaurant Kreuz in Küttigen leer, die Besitzer – Daniel und Andreas Wehrli – sind auf der Suche nach neuen Pächtern. Doch die gestaltet sich im heutigen Umfeld schwierig, nicht nur in Küttigen fehlt bekanntlich Fachpersonal. Dennoch ist wieder Leben im «Kreuz» eingekehrt, wenn auch nur vorübergehend: ein Raclette-Stübli.

«Die Idee ist sehr kurzfristig entstanden», sagt Irene Arnold. Sie ist die Partnerin von Daniel Wehrli und eigentlich Treuhänderin. «Wir fanden es schade, dass das schöne Lokal so lange leer steht. Und: Es hat einen grossen Fernseher. Deshalb dachten wir, das könnten wir während der WM gut nutzen.» Innert kürzester Zeit wurde das Projekt Raclette-Stübli «aus dem Boden gestampft», seit knapp einer Woche ist es offen. Die Wirtebewilligung hat Oliver Rothhaupt, er ist aber nur im Hintergrund tätig. Das Gesicht an der Front ist Irene Arnold, die das neben ihrem Hauptberuf macht. «Unterstützt werden wir von Familien und Freunden. Ausserdem haben wir eine Dame aus der Ukraine im Stundenlohn angestellt.»

Das Stübli ist bis Mitte Januar offen, jeweils am Donnerstag und Freitag von 18 bis 23 Uhr, am Samstag von 14 bis 23 und am Sonntag von 14 bis 22 Uhr. Neben Raclette gibt's Spaghetti mit Tomatensosse und Desserts, ausserdem stehen Töggelikasten und Billardtisch bereit.

Bis Mitte 2020 wirteten im Restaurant Kreuz während 15 Jahren Lepa und Enes Handanovic. Danach folgte ein kurzes Intermezzo von Casper Lareida und Drita Halimi. Der Gasthof am Scheidepunkt der Benken- und Staffeleggstrasse hat seit über 400 Jahren das Tavernenrecht. Er gehört seit rund zwei Jahren den Gebrüdern Wehrli.