Gastrokonzept, Parkplätze, Terminplan: die neun wichtigsten Punkte aus dem Gesuch für den KSA-Neubau

Rund zwölf Meter hoch ist der Dokumentenstapel für das bislang wohl umfangreichste und teuerste Baugesuch, das in Aarau je aufgelegen ist: der KSA-Neubau Dreiklang. Das Gesuch liegt noch bis zum 5. Oktober öffentlich auf beziehungsweise kann online auf der Website der Stadt eingesehen werden.

1. Bauplatz: Wie viele Lastwagen beladen werden dürften

Der Dreiklang kommt auf dem heutigen Parkareal direkt vor Haus 1 – dem heutigen Hauptgebäude – zu stehen. Für den Aushub rechnen die Gesuchsteller mit einer losen Aushubmenge von rund 192'000 Kubikmeter. Bei einem Ladevolumen von 25 Kubikmetern wären das knapp 7700 Lastwagenfahrten.

Während der effektiven Bauarbeiten (Betonbauten) zwischen Frühling 2021 und Herbst 2022 – so ist es zumindest geplant – werden auf dem Gelände acht Kräne stehen. Um möglichst wenig Lärm zu verursachen, werden unter anderem vor den Häusern 8 (Frauenklinik) und 7 (Infektiologie/Spitalhygiene) dreistöckig und mit der Rückseite zur Fassade die Mannschaftscontainer aufgestellt. Sie dienen als Staub-, Lärm- und Sichtschutz. Für lärmintensive Arbeiten gelten Zeitvorgaben und Ruhephasen. Die Höchstgeschwindigkeit auf den befestigten Transportstrecken wird auf nur 20 km/h reduziert. Ausserdem wurden erschütterungsarme Bauabläufe und -methoden gewählt.

2. Betriebslogistik: Transportwagen ohne Fahrer

Im neuen Dreiklang setzt das Kantonsspital laut Gesuch auf vier Transportsysteme: eine Rohrpostanlage, ein ­manueller Transportdienst (beispielsweise Bettentransport), ein Drohnensystem und ein fahrerloses Transportsystem via Tunnelsystem. Letzteres transportiert nach Fahrplan unter anderem Schmutzwäsche, Reinigungsmittel, Apothekengüter oder Speisen. Abfall wird ebenfalls über das Transportsystem entsorgt, je nach Art über Abwurfschächte (Hauskehricht) oder per Transportwagen zum Entsorgungshof. Weiter ist ein Gerätetracking ­geplant, was die Bildung von Pools für teures medizinisches Gerät er­möglicht.