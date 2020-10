Gastro Altstadt Aarau Präsident: «Angst der Leute ist das Problem»

Die neuen Regeln für die Gastronomie – Sitzpflicht und Maskenpflicht für Personal und Gäste (bis sie am Tisch sitzen) – lassen Alessandro Crivaro kalt. «Ich war vor ein paar Wochen in Italien, um mir ein Bild von der Situation zu machen», sagt der Präsident des Vereins Gastro Altstadt Aarau. Dort seien Masken in Restaurants schon längst Pflicht und überhaupt kein Problem. «Die Maske gehört wie selbstverständlich dazu. Es ist reine Gewöhnungssache, das wird auch hier so sein.»