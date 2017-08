Stadtpräsidentin Jolanda Urech berichtete in der Begrüssungsrede von ihren Erfahrungen aus den Ferien in Peru. Dort wohnt ihr Sohn. «Auch in Peru putzt man sich am Nationalfeiertag so richtig heraus», berichtet Urech. «Peru feierte am 28. Juli, heute feiern wir. Die Menschen verbindet das Grundbedürfnis, eine Heimat zu haben», sagt Urech.

Anschliessend stellt Stadträtin Franziska Graf den diesjährigen Gastredner Andreas Zürcher vor. Mit seinen FCA-Frauen ist Zürcher gerade in die NLA aufgestiegen. Zürcher hat am Erfolg und der Euphorie um den Aarauer Frauenfussball einen grossen Anteil.

In seiner Rede weist der Trainer daraufhin, dass viele seiner Spielerinnen nebenbei arbeiten und dass seine Frauen zwar täglich trainieren und am Wochenende spielen, aber für ihre Leistungen nicht bezahlt werden.

Erst ausgelacht, dann frei

Zürcher hat sich während dem Entstehen seiner Rede gefragt, was hat der Frauenfussball mit der Geschichte der Schweiz gemeinsam habe und eine Antwort gefunden: «Ziemlich viel».

«Die ersten nach Freiheit strebenden Schweizer sind damals von den regierenden Vögten ausgelacht worden. Das kommt mir im Frauenfussball irgendwie bekannt vor. Aber wie Sie wissen, ist den Vögten das Lachen schnell vergangen», sagt Zürcher mit einem Augenzwinkern zum Ende seiner Rede.