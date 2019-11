Gabi Wyss (51) ist die älteste Aarauer Feuerwehrschülerin – «schuld» ist der Altstadtbrand

Gabi Wyss hat das Feuer mit eigenen Augen gesehen. Sie war in ihrer Praxis für klassische Homöopathie und tibetische Massage, als am 3. September aus den Dächern der Häuser an der Aarauer Rathausgasse 6 und 8 die Flammen schlugen. «Das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht», sagt Gabi Wyss in einem Beitrag von Tele M1. «Und auch neugierig auf die Institution Feuerwehr und alles, was dahinter steckt.»

Aus Neugier wurde Ernst. Vergangene Woche hat die 51-Jährige zusammen mit zwölf anderen Anwärtern die Ausbildung bei der freiwilligen Feuerwehr Aarau begonnen.