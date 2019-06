«Guck, da steht ‹Aarau› auf dem Schild. Wir habens geschafft.» Die Turnerinnen des DTV Mettlen atmen erleichtert auf – sie sind am richtigen Ort gelandet. Die Orientierung fällt noch schwer, ganz geheuer ist den Thurgauerinnen die neue Umgebung nicht. Wer mag es ihnen verdenken; immerhin sind sie zum ersten Mal in der Aargauer Kantonshauptstadt.

Den Ostschweizer Dialekt hört man oft an diesem Donnerstagmorgen kurz nach acht Uhr auf dem Bahnhofplatz. Neben den Herren und Damen aus Mettlen ist etwa auch der TV Gais vor Ort. Stolz schwenken die Fahnenträger ihre Vereinsflagge, einige schieben ihre selbst gezimmerten «Soundboxen» aus Holz durch die Pendlerströme. Sie hören laute Techno-Musik oder trällern selbst ein einstudiertes Liedchen. Die Vorfreude auf das zweite Turnfestwochenende, sie ist seh- und hörbar.

Der Ablauf auf dem Bahnhofplatz folgt immer demselben Muster: Von den Gleisen her bahnen sich die Turnvereine ihren Weg über die Rolltreppe auf den Bahnhofplatz. Sind alle Turner versammelt (was einige Zeit dauern kann), drücken sie sich in die Busse Richtung Schachen. Kaum ist eine Handvoll Turnvereine verschwunden, zieht bereits der nächste Schwall durch die gläsernen Bahnhofstüren.

Die Bilder des fünften Wettkampftags am Turnfest