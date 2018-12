Vor 50 Jahren wurde das «Hübscher-Haus» am Graben um 56 Meter verschoben, seit 49 Jahren ist es das Daheim der Aarauer Stadtbibliothek. Mitten in der Stadt, in einem der schönsten Häuser weit und breit, gebaut 1780 von Aaraus erstem Stadtammann David Frey. Einen schöneren und zentraleren Ort kann sich Leiterin Lilo Moser für ihre Bibliothek gar nicht wünschen.

Und doch könnten die Tage der Stadtbibliothek im Hübscher-Haus gezählt sein: «Das Raumangebot ist voll ausgeschöpft und muss mittelfristig ausgebaut werden», schreibt die Stadt in ihrer gestrigen Mitteilung zur neuen Bibliotheksstrategie 2019 bis 2024. Hegt die Stadtbibliothek etwa bereits Umzugspläne? Nein, sagt Lilo Moser. «Aber wir dürfen uns nicht zu sehr an der Vorstellung festklammern, dass die Stadtbibliothek auf immer und ewig am aktuellen Ort bleiben wird.»