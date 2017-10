Haben die Genossen mit ihrem Massenversand zu den Einwohnerratswahlen etwas Illegales gemacht? Gabriela Suter, die Präsidentin der SP Aarau, verneint. «Dem aufmerksamen Politbeobachter ist bestimmt aufgefallen, dass er jeweils nicht nur die Politwerbung der SP, sondern auch der anderen Parteien im Briefkasten hat.»

Das habe folgenden Grund: Politisches Informationsmaterial werde von der Post als «Promopost offiziell» in alle Haushalte verteilt, ein «Stopp Werbung»-Kleber schützt davor nicht. «Wer sich an dieser Praxis stört, müsste deshalb nicht bei den Parteien, sondern direkt bei der Post reklamieren», so Gabriela Suter. Die SP erachte es als ihre Aufgabe, die Stimmberechtigten über ihre politischen Inhalte zu informieren. «Dazu gehört auch, dass die Parteien ihre Informationen auf unterschiedlichen Kanälen zur Verfügung stellen können», erklärt SP-Präsidentin Suter. (uhg)