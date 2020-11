«Für meine Ziele habe ich immer gekämpft»: Habtom Teklai will in Aarau Wurzeln schlagen

In die Schweiz wanderten in den letzten Jahrzehnten stets Wellen von Nationalitäten ein: Auf die Italiener folgten Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien, darunter zuletzt die Kosovo-Albaner. Zwischendurch waren es die Deutschen, ab 2005 dann vor allem die Eritreer. Weil man nach zwölf Jahren Wohnsitz in der Schweiz ein Gesuch um Einbürgerung stellen kann, erscheinen nun die ersten Menschen aus Eritrea auf den Einbürgerungslisten der Gemeinden.

Zu den ersten Eritreern, die sich in Aarau einbürgern lassen wollen, gehören Habtom Teklai, 33, und seine Tochter Ariana, die vor erst acht Monaten geboren wurde. Ehefrau Leila darf noch nicht, weil sie vor erst vier Jahren in die Schweiz kam.

Von Beginn an ein treuer Aarauer

Als Habtom Teklai aus seinem Dorf in Eritrea, rund 30 Kilometer von der Hauptstadt Asmara entfernt, flüchtete, war er knapp 20 Jahre alt. Im November 2008 kam er in die Schweiz und lebte von Beginn an in Aarau, zwischendurch im Flüchtlingsheim im Buchser Torfeld und kurz in Dottikon, bis er die definitive Aufenthaltsbewilligung bekam und arbeiten durfte. In der Vorderen Vorstadt konnte er sich damals eine kleine Wohnung mieten. Die Lehre zum Coiffeur machte er in Baden bei Stephan Wassmer, schloss diese mit der Note 5 ab, blieb Aarau aber immer treu. «Hier gefällt es mir, hier wollte ich bleiben», sagt er.