Mit ihren Hochzeitsplänen dann brachen die beiden die Regel. «Die zivile Trauung wurde jeweils klein und still abgehalten, gross gefeiert wurde erst nach der kirchlichen Trauung», sagt Herbert Berner. Dass die beiden nun aber mit ihren Gästen am Maienzug tanzen gehen und die zivile Hochzeit feiern wollten, war schon recht ungewöhnlich. «Mir war das wichtig», sagt Silvia Berner. «Der Maienzug hat mein Leben lang einen so grossen Stellenwert gehabt, also wollte ich auch unseren schönsten Tag am Maienzug feiern.»

«Wie die Lumpen am Stecken»

Also taten sie es. Fuhren mit ihrer Gästeschar nach der zivilen Trauung in Suhr nach Aarau und schwangen da auf der Schanz das Tanzbein bis tief in die Nacht. «Es war ein wunderschöner Sommerabend», sagt Herbert Berner, «und wir haben getanzt wie die Lumpen am Stecken.» Da dürfte am Morgen danach der eine oder andere Hochzeitsgast mit Augenringen und schweren Beinen in Suhr zur kirchlichen Trauung erschienen sein.

Noch heute feiern die beiden jeden Maienzug mit, wenn auch etwas ruhiger als noch vor ein paar Jahren. Tradition hat das Treffen mit Freunden im Rathausgarten, zum Konzert der Musikgesellschaft Unterentfelden. Dann ging es bis vor drei Jahren ans Bankett. «Heute gehen wir zum Essen lieber ins Mürset», sagt Herbert Berner.

Auf der Schanz sei es ihnen wegen des fehlenden Schattens viel zu heiss. Gefeiert wird der Hochzeitstag aber immer noch gross, da spielt auch das genaue Datum keine Rolle. «Unser Hochzeitstag ist der Maienzug, ganz egal, an welchem Tag er gerade stattfindet», sagt Silvia Berner. «Einen schöneren Jahrestag kann man sich nicht wünschen.»