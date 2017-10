Das AZS wird seit dem Herbst 2012 von einer Aktiengesellschaft betrieben, an der die Gemeinde Buchs (55 Prozent), die Stadt Aarau (25 Prozent) und der Altersheimverein (20 Prozent) beteiligt sind. Die Stadt Aarau kam im Gefolge der Fusion mit Rohr zu ihrer Beteiligung. «Wir sind stolz darauf, dass wir da ein so schönes Projekt realisieren konnten», erklärte Vizestadtpräsidentin Angelica Cavegn Leitner am Samstag. Aarau selber steht vor grossen Herausforderungen, was die Sanierung der traditionellen städtischen Altersheime anbetrifft.

Kein Kreuzen mit Rollator

«Es war alles sehr beschwerlich», blickte Geschäftsführerin Baumann zurück. In den Ansprachen wurde daran erinnert, wie im früheren Altersheim einzelne Zimmer keine Nasszellen hatten, wie die Korridore so schmal waren, dass das Kreuzen eines Putzwägelis und eines Rollators nicht möglich war, und wie es jeweils vor den Liften zu langen Wartezeiten gekommen ist, weil alle Bewohner unterwegs waren in den grossen Esssaal.

«Der Transformationsprozess war wirklich nötig», so Bachmann. Gemäss dem neuen Wohnkonzept leben jeweils 28 Personen in einer Art Grossgruppe auf einer Etage. Sie essen dort auch gemeinsam. Neu kann jeder Senior sagen, wie viel ihm geschöpft werden soll.

Das Erdgeschoss ist so etwas wie der öffentliche Raum. Mit Restaurant, Saal und verschiedenen Dienstleistungen wie Coiffeur.

An der Eröffnung war noch einmal von der Bauzeit die Rede. «Sie brachte viel Lärm und ständigen Dreck ins Haus», so Architekt Christian Meyer (Luzern). Aus Kostengründen habe nur für die Hälfte der Bewohner ein Provisorium errichtet werden können. Der Pavillon, so betont Geschäftsführerin Bachmann, war «eine sehr hochwertige Lösung». Sie verdankte die Unterstützung durch die Zivilschützer der ZSO Aare Region beim jeweiligen Zügeln.

Dank für die grossen Investitionen ins AZS gab es am Samstag auch seitens des Kantons. Überbracht von Stephan Campi, dem Generalsekretär von Regierungsrätin Franziska Roth. Die Gemeinden Buchs und Aarau haben sich mit 10,1 Millionen Franken an den 45 Millionen Franken beteiligt.