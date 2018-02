Hanka Berger, 44, Aarau:

Ich habe das Gefühl, dass man sich in dieser Staffel mehr auf verschiedene Nebenschauplätze konzentriert hat als auf einen Hauptschauplatz. Zum Ende hin wurden aber alle Nebenhandlungen zusammengeführt, alles in allem war es eine gute Staffel. Die komplizierte Beziehung von Luc und Anna-Maria ist interessant und darf gerne so weitergehen, Luc ist gleichzeitig mit Fabio einer meiner liebsten Darsteller beim Bestatter. Ich hoffe, es bleibt auch in Zukunft so spannend.











«Eine siebte Staffel braucht es unbedingt»