Für den Sommer «AARAU» ist zurück – und die «Schwanbar» steht auch bald Am Aareufer der Kantonshauptstadt zieht der Sommer ein. Zwei alte Bekannte wurden am Mittwochmorgen montiert.

Hinten Schwanbar, vorne AARAU: Es war etwas los an der Aare am Mittwochmorgen. Nadja Rohner

Die Schwanbar geht zwar erst am 17. Juni auf (und bleibt bis 26. August). Doch am Mittwochmorgen wurde bereits mit dem Aufbau begonnen. Ein untrügliches Zeichen, dass in Aarau der Sommer einzieht, selbst wenn das Wetter noch nicht mitspielt.

Dieses Jahr steht erstmals der AARAU-Schriftzug am Aareufer, gleich neben der Schwanbar. Die Holzbuchstaben wurden für das Eidgenössische Turnfest 2019 geschaffen. Letzten Sommer standen sie an de Entfelderstrasse, dieses Jahr nun am Philosophenweg. Auch sie wurden am Mittwochmorgen montiert.