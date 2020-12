Für das Dorfleben hat der «Bären» kaum noch Bedeutung: Das gesellige Zentrum ist verblasst

Von aussen her wirkt der Gasthof zum Bären verblasst, selbst einzelne Buchstaben fehlen im historischen Schriftzug auf der Seite zur Hauptstrasse und Tramlinie hin. Diese sehr nahe am Gebäude vorbeiführende Bahn hat die Zufahrt zum Gasthof erschwert, könnte das Geschäft allenfalls geschädigt haben. Doch wie auch immer der Niedergang des «Bären» eingeleitet wurde: Für die Gemeinde hat das Restaurant laut Gemeindeschreiberin Brigitte Woodtli heute «keine Bedeutung mehr», jedenfalls nicht als Saal, in dem die Gemeinderäte einst ihre Sitzungen abhielten.

Als Unterentfelden noch kein Gemeindehaus besass, wurden im «Bären» die Verträge und Protokolle unterzeichnet. Der Gasthof diente quasi als Grundbuchamt, aber auch als Lokal für wichtige Sitzungen und Feste. Weil hier lange Zeit der einzige grosse Saal im Dorf war, fanden im «Bären» die Vereins- oder Tanzveranstaltungen statt, laut Dorfchronik gar bis in die 1960er-Jahre. Inoffizielles Gemeindehaus oder Mehrzweckhalle des Dorfs: So historisch wichtig die Bedeutung des Gasthofs für Unterentfelden war, so überraschend bedeutungslos ist er heute.

Wie kann es sein, dass ein so historisches Gebäude – es soll das älteste in Unterentfelden sein, das noch mit den Grundmauern da steht – mitten im Dorf, gleich beim Gemeindehaus, derart verblasst?

Über 200 Jahre bei derselben Familie

Mitte 17. Jahrhundert wurde das Restaurant als «Wirtschaft zum Eichhölzli» erstmals geschichtlich erwähnt. Das Tavernenrecht erhielt es von den damals über die Region herrschenden Berner Behörden 1669. Umbenannt als Gasthof zum Bären wurde es 1787 an die Familie Scheibler verkauft und blieb in deren Besitz bis 2010.

Rudolf Scheibler erinnert sich, wie er als Kind mit seinen Geschwistern dem Vater beim Dekorieren des Restaurants mithalf. «Für eine Silvesternacht mit dem Sujet ‹im Rosengarten› mussten wir Tausende Rosen aus Krepppapier basteln», erzählt er. Um den Saalboden zu polieren, sass er auch mal auf der Poliermaschine, um dieser mehr Gewicht zu geben. 1954 bei der Fussball-WM in der Schweiz hatte der «Bären» einen der ersten, wenn nicht den einzigen Fernseher in Unterentfelden. Den WM-Final, bei dem Westdeutschland unerwartet gegen Turnierfavorit Ungarn gewann und als «Wunder von Bern» in die Geschichte einging, verfolge das halbe Dorf gespannt vor dem Schwarz-Weiss-TV im «Bären».

Die Scheiblers waren aber hauptsächlich Landwirte, den Gasthof führen sie parallel dazu. 1956 gründete die Familie auch ein Transportunternehmen und führte diesen bis ins Jahr 2000. Rudolf Scheiblers Bruder Gerhard führte das Restaurant, musste es krankheitshalber aber zuerst verpachten und dann verkaufen. Heute gehört der Unterentfelder «Bären» der Kette DW Hotels, die in Deutschland und der Schweiz verschiedene Gasthöfe besitzt, im Aargau etwa auch den «Löwen» in Mellingen. In Unterentfelden führen sie neben dem Restaurant Bären auch das moderne Hotel T8 (für Tramweg 8). Europareisende mit dem Car machen dort jeweils Halt.

Rudolf Scheibler war zuletzt vor rund fünf Jahren im Restaurant. «Es schmerzt noch heute, dass es verkauft wurde, vor allem wenn man sieht, wie es von aussen verlottert», sagt er. «Es ist eine traurige Geschichte, aber wir konnten es nicht anders machen.»

Für eine Auskunft waren die heutigen Besitzer nach mehrmaligen Versuchen nicht erreichbar. Dem Vernehmen nach blieb das Restaurant seit dem Lockdown im März geschlossen und es ist unklar, ob es überhaupt wieder aufgehen wird.