Die Verantwortlichen informieren an einer Medienkonferenz über das geplante Fussballstadion in Aarau. Obwohl eine rechtskräftige Baubewilligung vorliegt, harzt es beim Bau. Konkret: Es fehlt offenbar an Geld, um das bisherige Projekt in Aarau finanzieren zu können. Alle Informationen im Liveticker.