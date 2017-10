Es ist eine massive Investition. Das neue Alterszentrum Suhrhard in Buchs hat rund 46 Mio. Franken gekostet, fast doppelt so viel, wie zu Beginn der Projektierung vorgesehen war. Auch die Gemeinden Buchs und Aarau haben sich finanziell beteiligt, Buchs primär in Form von Bauland. Am Tag der offenen Türe kann sich die Bevölkerung nun anschauen, was mit dem Geld passiert ist.

Wer das Altersheim in seinem früheren Zustand gesehen hat, wird staunen; wer nicht, wird dennoch beeindruckt sein von der Atmosphäre im modernen Bau, der eher an ein Hotel als an ein Altersheim erinnert. Besonders ins Auge fallen der Lichthof – quasi das Herzstück des Baus –, die Cafeteria sowie die kleinen und deshalb heimeligen Essbereiche auf den einzelnen Etagen.

Das Projekt «Hofgarten» des Luzerner Büros Meyer Gadient Architekten AG weist viele Holzelemente, Licht und eine grosszügige Raumgestaltung auf. Insgesamt hat sich die Fläche des Alterszentrums in etwa verdoppelt, die Gesamtkapazität steigt um rund 20 Prozent auf 100 Betten. Alles Einzelzimmer mit eigenem Sanitärbereich. Im obersten Stock gibt es zudem neu einen geschützten, abgetrennten Bereich für Demenzkranke – inklusive Platz für Tagesgäste.

Die Bauerei erfolgte in zwei Etappen: zuerst der Neubau, dann die Sanierung und Umgestaltung des alten Gebäudeteils. Dreieinhalb Jahre Um- und Neubau unter Vollbetrieb bedeutete dreieinhalb Jahre Ausnahmezustand und eine Belastung für Bewohner und Mitarbeitende. «Es gab Tage, die waren richtig heavy», sagte Alterszentrum-Geschäftsführerin Ursula Baumann im «Landanzeiger». Mit der neuen Infrastruktur kann das Alterszentrum nicht nur zeitgemässes Wohnen, sondern eben auch zeitgemässes Arbeiten anbieten.

Tag der offenen Tür: Samstag, 21. Oktober, Beginn um 14 Uhr mit Platzkonzert der Harmoniemusik. Danach bis 17 Uhr Rundgänge und verschiedene Erlebnisposten.