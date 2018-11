Die Kunsteisbahn Aarau, die auf dem Gemeindegebiet von Suhr liegt, war für 20 Millionen Franken totalsaniert und im November 2016 eröffnet worden. Wegen eines Fehlers der Aarauer Stadtbehörden musste die Kunsteisbahn im Winter 2017 zunächst um 16.30 Uhr schliessen. Die Sportclubs konnten in der Folge nicht mehr am Abend in der Halle trainieren.

Beim ersten Baubewilligungsverfahren war statt der gewünschten Betriebszeit die Öffnungszeit für das allgemeine Eislaufen im Gesuch aufgeführt worden. Mit einem zweiten, nachträglich eingereichten Baugesuch versuchten die Aarauer Stadtbehörden den Fehler auszubügeln.

Im Sommer 2017 bewilligte der zuständige Gemeinderat von Suhr als Übergangslösung erweiterte Betriebszeiten. Die Halle kann nun bis 22 Uhr benutzt werden.

Das Baugesuch, mit dem im Februar 2016 um verlängerte Betriebszeiten ersucht worden war, war bei der Eröffnung der Kunsteisbahn noch nicht bewilligt. Trotzdem liessen die Verantwortlichen der Keba AG sowohl das Aussenfeld als auch die Eishalle weit länger für den Spiel- und Kunsteislaufbetrieb offen, als es die damals geltenden Betriebszeiten zuliessen.

Im Juli 2017 ging in diesem Zusammenhang bei der Staatsanwaltschaft Aargau eine anonyme Anzeige ein, die sich gegen die Keba-Verantwortlichen und den Gemeinderat Suhr richtete. (sda)