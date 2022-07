Fünf Sterne Zum zweiten Mal nach 2018: Spital Barmelweid erhält internationale Auszeichnung Die Barmelweid ist von der European Foundation for Quality Management (EFQM) zum zweiten Mal in Folge mit fünf Sternen ausgezeichnet worden. Die Qualitätsstrategie und die Unternehmenskultur des Spitals sind gemäss der Bewertung die Gründe für die Auszeichnung.

Freuen sich über die Auszeichnung: CEO Dr. med. Serge Reichlin und Qualitätsmanager Georg Schielke. zvg

Die Barmelweid ist von der European Foundation for Quality Management (EFQM) nach 2018 erneut mit fünf Sternen ausgezeichnet worden und erhält das Qualitätszertifikat «A 5-star organisation using the EFQM Model». Damit befände sich die Barmelweid gemäss einer Mitteilung weiterhin im Top-Segment der von der EFQM zertifizierten Spitäler.

Gemäss Bewertung soll die Klinik die Auszeichnung unter anderem für ihre Qualitätsstrategie und ihre Unternehmenskultur verdient haben. Der CEO des Spitals, Serge Reichlin, sagt in einer Mitteilung: «Auf der Barmelweid sind die Hierarchien flach und wir ziehen gemeinsam an einem Strick.»

Weiter zeichne sich das Spital durch sein Beschwerdemanagement aus. Beschwerden würden schnell durch das Personal abgehandelt, die Rückmeldungen der Patientinnen und Patienten seien positiv, erklärt Qualitätsmanager Georg Schielke in einer Mitteilung des Spitals.

Seit 2016 befindet sich die Barmelweid in einem laufenden Prozess hin zum «Lean-Spital». Mit dieser Strategie, die ein schlankes Management umfasst, würden die Mitarbeitenden gemäss Mitteilung selbstständiger arbeiten. Zudem sollen laut Monika Berger, der Leiterin des Pflegedienstes, überflüssige Prozesse vermieden werden können. (az)