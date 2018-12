Die Klinik Barmelweid gehört zu den besten Spitälern der Schweiz. «Mit dem Qualitätszertifikat ‹Anerkennung für Exzellenz mit fünf Sternen› stösst die Barmelweid als erste Klinik der Nordwestschweiz in das Top-Segment von EFQM vor», teilt die Klinik mit. Die Abkürzung steht für European Foundation for Quality Management. Prüfer haben die Barmelweid in 25 Interviews analysiert: «Dabei haben sie alle Elemente, die das Funktionieren der Organisation ausmachen, in Beziehung zueinander gesetzt und daraufhin überprüft, ob sie reibungslos ineinandergreifen.» Dies war offenbar der Fall, weshalb die Prüfer der Klinik das Zertifikat «Recognised for Excellence» mit fünf Sternen vergeben haben. Bei der letzten Zertifizierung 2012 waren es vier Sterne. Diese gute Bewertung führt die Barmelweid auf verschiedenen Faktoren zurück: «In der Strategie ist eine klare Orientierung an der Patientenzufriedenheit verankert. In den vergangenen Jahren übertraf die Patientenzufriedenheit im direkten Vergleich andere Kliniken stets. Auch finanziell ist die Barmelweid solide aufgestellt und die langfristige Finanzplanung sichert die notwendigen Mittel zur Weiterentwicklung.»

Gleichzeitig haben die Prüfer die positive Betriebskultur hervorgehoben, die durch gegenseitige Wertschätzung und einen offenen, unkomplizierten Umgang miteinander gekennzeichnet sei. «Sie haben die Mitarbeitenden motiviert und engagiert erlebt: Man übernimmt gemeinsam Verantwortung, um die gesetzten Ziele zu erreichen.» Die Barmelweid suche Mitarbeitende, die zur Kultur auf der Jurahöhe passen und dafür den etwas weiteren Weg in Kauf nehmen.