Braucht die Stadt mehr Geld?

Die Stadt braucht einen effizienten Umgang mit ihren Ressourcen, wer sein Haushaltsbudget überzieht sollte nicht einfach von den Steuerzahlern den Ausgleich abverlangen: Reduktion der Ausgaben durch Fokussierung auf gezielte und notwendige/ dringliche Investitionen.

Werden Sie dem Kulturprojekt Alte Reithalle zustimmen?

Ja mit Vorbehalt: Braucht unsere Stadt wirklich einen «multifunktionalen Kulturraum»? Wenn ja, dann bitte als Begegnungsort für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen aber mit sorgsamen/ sparsamen Investitionen. Ein Prestigeobjekt mit dem sich Stadtväter*Mütter ein Denkmal setzen wollen ist nicht mehr zeitgemäss. Und: Eine 2. Reithalle Bern braucht Aarau nicht!

Was ärgert Sie am meisten in der Stadt Aarau?

Mich bedrückt, dass gemäss der geplanten neuen BNO das beliebte Naherholungsgebiet entlang dem westlichen Aareufer bei der «Alten Badi» nun mit W3- Häuserblocks überbaut werden soll! Staatsprofit??

Wird das Fussballstadion je realisiert?

Der Souverän hatte sich für den Bau des Stadions entschieden, das muss respektiert werden. Wer weiss, vielleicht steigt dann der FC Aarau wieder in die oberste Liga auf?

Dauerthema Bus in der Altstadt: Raus oder lassen?

Die Buszufahrten in die Altstadt sind immens wichtig, darauf sind die «vulnerablen» Bewohner angewiesen, also jene Mitbürger, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind: Herz-Lunge-Augen- Bewegungslimitationen/ Familien mit Kleinkindern etc. Diese Menschen werden durch das Busverbot stark benachteiligt!

Laura Peter (49), SP, Beizerin