Was soll mit dem "Bärenplatz" passieren?

Ulrich Frey: Der Bärenplatz als Platz in der Dorfmitte gehört zum Dorf und zur Bevölkerung. Es braucht einen Ort der Begegnung, Spielplatz, Abgrenzung mit einer Allee, Sitzgelegenheiten, Getränkemöglichkeiten.

Wie soll die Zusammenarbeit mit der Stadt Aarau künftig aussehen?

Buchs ist ein wichtiger Partner in der Agglomeration Aarau. Die Zusammenarbeit mit Aarau im Zusammenhang mit der neuen Kreisschule gestaltete sich als bereichernd. Dies sollte auch für zukünftige Zusammenarbeiten gelten. Buchs gehört in den Zukunftsraum, denn nur wer mitmacht, kann aktiv gestalten.

Was ärgert Sie am meisten an der Gemeinde Buchs?

Buchs hat sich zu schnell entwickelt in den letzten Jahren. Es fehlt eine Vision für die Gemeinde (wer ist Buchs? was will Buchs? wo ist Buchs in 20 Jahren?). Diese Weitsicht fehlt mir komplett.

Wie ist das Buchser Finanzproblem zu lösen?

Das Problem lässt sich nicht mit einfachen Antworten lösen. Mir fehlt eine Weitsicht. Dann fehlt mir die politische Einsicht, dass wir dieses "Problem" nur mit gemeinsamen Lösungen ändern können. Die sind weder "nur" links oder "nur" rechts zu finden. Und die Steuern werden bald erhöht werden müssen auch wegen den Schulbaurenovationen.

Rebecca Wetter (34, SP) Rechtswissenschaftlerin i.A.