Fest steht: Die Lancierung der Volksinitiative «Unser Stadion» dürfte in den letzten Tagen eher das Gegenteil dessen bewirkt haben, was sich die Initianten erhofft hatten – nämlich eine Schliessung der Reihen der Befürworter.

Seither ist der Souverän dem Parlament in Stadion-Fragen drei Mal gefolgt: Ja 2007, Ja 2008 und Ja 2010. Darum sind die Bedenken, dass sich das MittellandArena-Debakel am 24. November wiederholen könnte, nicht allzu gross. Dies umso mehr, als am Montag alle Fraktionen mehrheitlich für das Torfeld Süd stimmten. Wer zu den 36 Ja-Sagern gehörte, wird es kaum wagen, im Aarauer Abstimmungskampf plötzlich als Gegner aufzutreten.

Ein Blick in die jüngere Geschichte von Aarau zeigt: Man darf Einwohnerratsentscheide nicht überbewerten. So hat das Stadtparlament im Juni 2005 ein zinslosen Darlehen von 25 Millionen Franken mit 31 zu 12 Stimmen genehmigt. Das Geld war für die MittellandArena, ein Stadion mit 12 500 Plätzen, vorgesehen. Drei Monate später kehrte das Volk den Entscheid und sorgte mit 3831 Nein zu 2824 Ja für einen Scherbenhaufen.

Befürworter organisieren sich in «unsertorfeld.ch»

Zwischenzeitlich hat sich auch eine Gruppe namens «Pro-Komitee 2 × Ja am 24. 11.» geoutet. Am Montagabend trugen die FCA-Junioren T-Shirts mit der Aufschrift «mein quartier, mein stadion, unsertorfeld.ch». Am Dienstag verbreitete die Gruppe eine Medienmitteilung, in der sie sich erfreut über den Entscheid des Einwohnerrates zeigte.

«Es ist richtig und wichtig, dass das ausgewogene, vernünftige und nachhaltige Projekt nun den Bürgerinnen und Bürgern zur Abstimmung vorgelegt wird», lassen sich Peter Zubler und Ruedi Vogt zitieren, die als Sprecher des Komitees auftreten. Vogt war FDP-Stadtrat, Zubler FDP-Grossrat. Die überparteiliche Gruppe ist daran, Mitglieder, möglichst Meinungsführer, zu rekrutieren. Gestern Abend fand eine Veranstaltung statt.

Die Befürworter überlassen nichts dem Zufall. So haben sie bei gfs.bern (Verwaltungsratspräsident Claude Longchamp) eine Studie in Auftrag gegeben. Unter dem Titel «Was hältst Du von den Plänen für das neue Stadion in Aarau?» gibts eine geführte Gruppendiskussion (Teilnehmer erhalten 80 Franken).

So soll der Puls der Bevölkerung gespürt werden für eine optimale Kampagne. In der Medienmitteilung heisst es: «Das Komitee ‹Unser Torfeld› setzt sich zum Ziel, die Bevölkerung der Stadt Aarau transparent und umfassend über das geplante neue Stadtquartier mit Stadion und Wohnungen für alle Bevölkerungsschichten zu informieren und von der Qualität des Projekts zu überzeugen.»

Die unendliche Geschichte des Aarauer Stadions: