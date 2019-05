Ein Mittfünfziger mit kräftiger Statur, eine wahre Frohnatur. Er heisst Peter Zavadil, nennt sich «Petsch», ist als einer der Fitness-Pioniere im Raum Aarau bekannt. 1984 eröffnete er das «Athletik Sport Studio» in Küttigen, führte es anfänglich mit einem Partner, ab 1989 dann alleine. Heute ist er Besitzer und Geschäftsführer des «ASS Fitness & Wellness» am Rain in Rombach. Petsch bietet im «ASS»-Gebäudekomplex ein vielseitiges Angebot rund um Gesundheit, Fit- und Wellness an – bis hin zu Beauty, Kosmetik und Haarpflege. Besonderes Augenmerk verdienen die Tätigkeit von Physiotherapeuten und Masseuren sowie «chiros», das Zentrum für medizinisches Rückentraining und -schulung. Dies betreibt Petsch Zavadil in Zusammenarbeit mit den beiden Aarauer Chiropraktoren Rolf Wespi und Peter Keller.

Selfmade-Laufbahn

«Typen wie mich gibt es in dieser Branche kaum noch», sagt Petsch. Im Raum Aarau trafen sich zu Beginn der 80er-Jahre alle Fitnessbegeisterten der ersten Stunde im kleinen Studio von «Marek» an der Rathausgasse (ob dem heutigen «Platzhirsch») – auch der junge Petsch. In der Folge entwickelte er, der seine berufliche Karriere als Elektroinstallationstechniker begonnen hatte, sich zum Fitness-Instruktor und besuchte über Jahrzehnte stets die Weiterbildungen bis zum heutigen Standard des Fitness-Profis.