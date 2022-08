Historisches Fischsterben auch im Kanton Aargau. TeleM1

Fischsterben «Die reinste Katastrophe»: Fischereiverband ist alarmiert – der Kanton Aargau ist besonders davon betroffen Aufgrund der Trockenheit und Hitze sterben derzeit viele Fische. Der Fischereiverband fordert die Politik zum Handeln auf. Nun dürften die Restwassermengen nicht für die Energieerzeugung abgezogen werden. Auch im Aargau: TeleM1 hat an der Sissle in Eiken mit dem Geschäftsführer des Fischereiverbands gesprochen.

Immer mehr Fische verenden wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit. (Symbolbild) Keystone

Wie ein Fisch im Wasser: Die Redewendung beschreibt einen Zustand, in dem einem wohl ist. Doch den Fischen ist es alles andere als wohl in den ausgetrockneten Seen und Flüssen der Schweiz. Am Freitag hat der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) Alarm geschlagen. Landauf landab berichteten Fischer und Kantone vermehrt über ausgetrocknete Gewässer und tote Fische. «Es ist die reinste Katastrophe, man kann es leider nicht anders sagen», lässt sich Zentralpräsident Roberto Zanetti in einer Mitteilung zitieren. Der SFV spricht gar von einem Fischsterben «historischen Ausmasses».

Insbesondere die kältebedürftigen Forellen und die Äschen seien gefährdet. Doch auch Nasen, Barben, Groppen, Elritzen und Schmerlen würden zunehmend unter Druck geraten. «Bereits 20 Grad Wassertemperatur bedeutet für sie Stress, ab 23 Grad wird es kritisch und über 25 Grad lebensbedrohlich», so der SFV. Derzeit würden in vielen Gewässern Temperaturen deutlich über 25 Grad gemeldet.

SFV: Politik muss «griffige» Massnahmen umsetzen

Der Blick in die Zukunft verheisst für den Schweizerischen Fischerei-Verband nichts Gutes. Er beruft sich auf Modellrechnungen des Bundes, wonach es bei einem weiteren Anstieg der globalen Temperaturen im Mittelland bis in einigen Jahrzehnten gar keine Forellen und Äschen mehr geben wird. Dabei seien bereits jetzt drei Viertel aller einheimischen Fischarten gefährdet.

SFV-Geschäftsführer David Bittner fordert deshalb «endlich griffige Massnahmen gegen den Klimawandel und die Biodiversitätskrise». Vor allem die Politik sei nun gefordert. Kurzfristig müssten die Behörden eine «restriktive Praxis für Wasserentnahmen sowie einen respektvollen Umgang mit den Rückzugshabitaten der kältebedürftigen Fische» umsetzen. Darüber hinaus pocht der Verband auf eine schnellere Umsetzung des Gewässerschutzgesetzes.

«Dringend nötig» seien auch Massnahmen, welche die Gewässer aufwerten und eine Wiederherstellung der freien Fischwanderung ermöglichen. Der SFV erteilt zudem Forderungen nach einer Lockerung der Restwasservorschriften bereits eine Abfuhr. Gerade in schwierigen Zeiten dürfe nicht der «letzte Tropfen aus den Gewässern für die Wasserkraft zur Energieerzeugung abgezogen werden», unterstreicht Roberto Zanetti. (dpo)