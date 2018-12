Patrick Bleuer tritt ein schwieriges Erbe an: Der Gemeinderat Buchs hat ihn als neuen Leiter Finanzen ausgewählt. Keine einfache Aufgabe in einer Gemeinde, deren finanzielle Situation in den nächsten Jahren relativ schwierig sein wird (vgl. Seite 23). Patrick Bleuer ersetzt Adrian Meier, der «Ende April 2019 nach über 26 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand tritt», wie die Gemeinde Buchs in einer Medienmitteilung schreibt.

Bleuer wird seine Arbeit am 1. März 2019 aufnehmen. Er ist eidgenössischer Fachmann Finanz- und Rechnungswesen. Nach einigen Jahren Berufserfahrung als Leiter Finanzen in Sarmenstorf unternahm er «eine grössere Reise», bevor er eine Tätigkeit als Leiter Finanzen eines KMU aufnahm. Bleuer wohnt in Rupperswil. (NRO)