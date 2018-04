Davon ist Buchs nicht betroffen: In den Monaten Mai und Juni stimmen die Nachbargemeinden Aarau und Suhr sowie die beiden Entfelden und Densbüren über den weiteren Verbleib im Fusionsprojekt «Zukunftsraum Aarau» ab. Buchs hat sich bisher desinteressiert gezeigt, derzeit sind aber politische Bestrebungen im Gang, das Thema neu aufzurollen. Die im Fusionsprojekt verbliebenen fünf Gemeinden müssen nun entscheiden, ob sie die Fusionsanalyse in Angriff nehmen wollen.

Die Entscheidungen fallen in Ober- und Unterentfelden, Suhr und Densbüren an der Sommergmeind; in Aarau befindet der Einwohnerrat. Die Botschaft des Stadtrates liegt nun vor. Ihr ist zu entnehmen, dass die Fusionsanalyse mit brutto 670 000 Franken veranschlagt wird. Davon hat Aarau 340 000 Franken zu tragen, Suhr 131 000, Densbüren 32 000, Oberentfelden 101 000 und Unterentfelden 66 000 Franken. Sofern die Ergebnisse der Analyse dereinst der Gmeind bzw. dem Einwohnerrat unterbreitet werden, übernimmt der Kanton pro Gemeinde 25 000 Franken, im Falle Aaraus 75 000 Franken. (uw)