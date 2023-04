Tele M1

Filmmusik «Hans Zimmer unterstützte mich»: Schweizer Komponist geht um die Welt Der Schweizer Cellist, Martin Tillmann, hat seine Finger so gut wie in jedem berühmten Film-Soundtrack im Spiel. Zusammen mit Hans Zimmer hat er einige der Welt bekanntesten Musikstücke komponiert. Jetzt will er neue Wege einschlagen. Wir haben bei Tillmann nachgefragt.

Egal ob «Pirates of the Caribbean», «The Da Vinci Code» oder «The Dark Knight Rises». Der gebürtige Zürcher Cellist, Martin Tillmann, hat bei allen Hollywood-Streifen den Ton angegeben. Seit rund drei Jahrzehnten komponiert der 59-Jährige für die bekanntesten Filme Musikstücke und ist somit einer der erfolgreichsten Schweizer Filmmusiker. «Ich komme gut aus mit diesem Titel. Es ist gut, wenn man einigermassen weiss, wie man etwas machen muss und kann», so Tillmann gegenüber Tele M1.

Enge Zusammenarbeit mit Hans Zimmer

Komponiert wird seine weltberühmte Musik auf dem Elektrocello. Und das am liebsten mit keinem anderen, als mit dem bekanntesten Filmmusikkomponisten aus Hollywood, Hans Zimmer. «Es kommt mir so vor, als wären wir schon immer wie Brüder gewesen», so Tillmann. Zimmer schaffte vor rund 30 Jahren den Durchbruch und sorgt mit seiner Musik ebenfalls weltweit für Hühnerhaut. «Dank Zimmer bin ich wirklich in diese Karriere reingerutscht. Wir sind eine perfekte musikalische Kombi, da wir uns gegenseitig geholfen haben. Ich mit meiner Kreativität auf dem Cello und er mit seinen Kompositionen, vor allem durch das Sounddesign.»

«Ich bin ein Teil der Band»

Der gebürtige Zürcher möchte nun jedoch neue Wege einschlagen. Zusammen mit 10 Cellisten, ein Perkussionist und einer Soulsängerin macht der Filmmusiker im Theater 11 ein Konzert. «Dabei bin ich ein Teil der Band. Es ist meine Musik, welche ich geschrieben habe. Mir ist es aber wichtig, dass die Musik als ganzes rüberkommt», so der 59-Jährige. Speziell an der Aufführung ist, dass Tillmann drei verschiedene Musikrichtungen miteinander verbindet.