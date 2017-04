Zum ersten Mal findet die «Big Green Egg’s Flavour Fair» statt: Ein Fest ganz im Zeichen des grünen, kugelförmigen Holzkohlengrills, der ursprünglich aus Atlanta in den USA stammt, und dort mit dem «Eggtoberfest» jedes Jahr gefeiert wird. «Wir haben allerdings gemerkt, dass der Grill auch in der Schweiz Begeisterung auslöst», sagt John Daly, zuständig für den Import des «Big Green Egg» in die Schweiz. «Und es bestand eine grosse Nachfrage nach einem Fest, wo man sich über den Grill und neue Rezepte austauschen kann.» Aarau als zentraler Ort zwischen den grösseren Städten Zürich, Basel und Bern eignete sich daher perfekt, um Fans aus der ganzen Schweiz anzulocken, so Daly.

Rund 30 Köche aus Restaurants oder Cateringbetrieben demonstrieren ihre Grillkünste. Und eigenwillige Kreationen: Ausgehöhlte Randen mit Kalbsbrustschnitten, garniert mit Erbsenmayonnaise und frischer Kresse – eigens für die «Flavour Fair» hat die Hotelfachschule Luzern dieses kulinarisch kreative Häppchen kreiert. Aber nicht nur Fleischliebhaber kommen auf ihre Kosten. Auch frische Spargeln an einer Barbecuesauce können gekostet werden – allerdings ist die Schlange hier doch deutlich kürzer als vor den Ständen mit echtem, saftigen Fleisch.