Ferienpass fällt aus: Alternative Angebote gegen öde Sommerferien sind aber gegeben

Auch für Kinder ist 2020 das Jahr der Ausfälle: erst die Schule und die gebuchten Frühlings­ferien, dann die Jugendfeste, jetzt die Ferienpass-Angebote. Ein trauriger Entscheid, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die unzähligen Freiwilligen, die Jahr für Jahr das Freizeitprogramm auf die Beine stellen.

Doch es gibt Institutionen, die in die Bresche springen. In Suhr bieten die Quartierentwicklung, die Jugendarbeit Suhr-­Buchs-Gränichen, JuBla Suhr-Gränichen und das Aargauer Jugendrotkreuz gemeinsam das Ferienprogramm «Play & Stay» an: Während der ersten zwei Sommerferienwochen gibt es in der Buhalde oder beim Kindertreff Open House im Frohdörfli zwischen 14.30 und 17.30Uhr gemeinsames Spielen, Bauen und Basteln. Das Angebot für Kinder und Jugendliche ab vier Jahren (aus Suhr und Umgebung) ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Auch in Aarau gibt es für Kinder Allerlei zu tun. Die Stadtbibliothek, das Stadtmuseum, der Wildpark Roggenhausen, oder Jugendarbeit Aarau, gemeinsam mit dem Jugendkulturhaus Flösserplatz und der Jugendarbeit Küttigen, sie alle haben eigens Ferienprogramme entwickelt: Die Stadtbibliothek bietet nebst der Badi-Bibliothek im Schachen beispielsweise einen DJ-Kurs, eine Übernachtung (bereits ausgebucht), ei­-nen Lesewettbewerb oder den Escape-Room an. Im «Roggi» werden Führungen für die ganze Familie angeboten. Der Aarauer Jugendtreff Wenk ist jede Woche donnerstags geöffnet, der Jugendtreff in Küttigen jeden Freitag (beide jeweils von 14 bis 18Uhr). Im «Flössi» gibt es unter anderem Workshops zu Fotografie, Skate, Streetdance und Cupcakes (für Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren). Und im Rathaus ist noch bis 30.Juli die Ausstellung «Der Blick des Gabelduschers» zu 40 Jahren Theater-Pack zu sehen, in der viel angefasst werden darf.

Dino-Knochen im Naturama, Kinder-Bahn im Cinema 8

Ganze drei Wochen lang steht das Stadtmuseum täglich für jüngere (ab sechs Jahren, morgens) und ältere Kinder (ab neun Jahren, nachmittags) offen. Das Erforschen kleiner Roboter, ­Gamen mit Kartonkonsolen, Gestalten von Objekten aus dem 3D-Druck, Fotokurs mit Licht oder Pixel, all das gibt es für einen einmaligen Beitrag von fünf Franken. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Im Naturama Aargau gibt es ein Sonderprogramm, unter anderem mit dem Präparieren von Dino-Knochen, Familienexkursionen oder «Malen mit Naturfarben».

Vom 8. Juli bis 9.August täglich was los ist auch im Cinema 8 in Schöftland: In der «SpassFabrik» gibt es von 11 bis 18.30 Uhr Attraktionen wie Kindereisenbahn, Bull Riding, Karussell, Spielautomaten und natürlich Filme. Tickets inklusive Kino-Eintritt gibt es ab 19,20 Franken (Kinder unter 4 gratis).