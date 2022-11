Feinfühlige Wucht in Texten und Bildern Harriet Keller-Wossidlo, 74, Ärztin im Ruhestand, präsentiert Texte und Bilder in einem neuen Buch.

Harriet Keller-Wossidlo Bild: Peter Weingartner / Aargauer Zeitung

Harriet Keller-Wossidlo war bis zu ihrer Pensionierung 2008 Co-Chefärztin der Klinik Barmelweid und Leiterin des Kompetenzzentrums Schlafmedizin. Unter dem Titel «Gelesene Bilder 1971 – 2020» ist ein Kunstband entstanden, der Texte und Bilder aus 50 Jahren vereint. «Ich bin keine Malerin und keine Schriftstellerin», sagt Harriet Keller-Wossidlo. Doch sie schreibt, nicht viel, nicht häufig, und sie malt.

Vielfältige Texte meist ohne explizite Aussagen

«Oft entstanden in einem Jahr nur ein Text oder nur ein Bild», sagt Harriet Keller-Wossidlo. Sie brauche den Druck: Etwas will hinaus, «manchmal erst nach Jahren», Verarbeitung von Eindrücken und Erlebtem. Unerklärliche Koinzidenzen: In Freiburg malte sie mit den Fingern ihre Katze im Gras, während zu Hause in Aarau ihre Katze verschwand und später krank im Gras gefunden wurde.

Die Bilder im Buch zeigen eine beeindruckende Breite. Da finden auch Blumen Platz, Skizzen, Aquarelle, Porträts, Natur. Gleiches gilt für die Texte. Da stehen hintersinnige Parabeln neben Gedichten, die Bilder evozieren. Dass die Autorin sich nicht als Steinewerferin sieht, sondern als Muschelpflegerin, wird jedem Leser klar. Botschaft? Ihre Texte sollen «Reflexionen initiieren und für Gegensätzlichkeiten im Leben sensibilisieren».

Der Tod als Thema

Der Tod ist ein Thema; sie hat ihren todkranken Mann in den Tod begleitet, und wer eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, versteht, was sie, die Ärztin, die ihre Aufgabe darin sieht, Leiden zu lindern, mit ihrem Gedicht meint: «Warum / lässt das Sterben / den Sterbenden / nicht sterben / und / zwingt uns Lebende / um den Lebenden / zu trauern.»

Aus den Aphorismen hingegen blinzeln Schalk und Humor der Autorin, aber auch eine politische Gesinnung jener Frau. Ein Beispiel? «Phrasen (Schweine) und (Salon) Blödsinn sind ein unsterbliches Paar – und ubiquitär!»

Sie arbeitet mit Spachtel und Stahlstift, verwendet Gips

Im Buch findet sich ein Bild, das sie mit acht Jahren gemalt hat. Abstrakte Farbkomposition, in deren Formensprache angelegt ist, was in späteren Werken anklingt. Etwas Eruptives wohnt ihnen inne. Zu diesem Eindruck trägt die Technik bei. Die Künstlerin verwendet eine Spachtel- und Scratchtechnik mit Stahlstift. Dick aufgetragene Acrylfarbe bringt die dritte Dimension ins Spiel. Gleiches bewirkt auch die Verwendung von Gips.

Farbstark, kraftvoll sind die Bilder, und gleichzeitig zart und filigran. Manchmal erzählen sie Geschichten wie das «Verlorene Gesicht». Es zeigt ein Porträt der Malerin ohne Augen, man ahnt Blut an Stirn und Nase. Künstlerische Verarbeitung eines Sturzes mit Verlust des Bewusstseins. «Ich konnte das verkaufen, doch mein Mann hat es zurückgekauft», sagt Harriet Keller-Wossidlo. Es gibt Werke, die sie nicht verkauft. Und Lieblingsstücke wie ein Grossformat in Blautönen, «Lichtreflexe unter Wasser». Ihr Mann habe ihr dann noch zu einer kleinen roten Qualle geraten.

Lebenslauf als Zeugnis eines bewegten Lebens

Harriet Keller-Wossidlo zitiert ihren Vater: «Du musst dich dort engagieren, wo du konstruktive Kritik anbringen und mitgestalten kannst.» Der Pragmatismus eines Menschen, der etwas bewirken will. Die «Berliner Schnauze», Aarauer Ortsbürgerin, bringt sich gesellschaftlich und politisch ein: «Ich mache den Mund auf.» Unideologisch, der Freiheit, auch dem Denken verpflichtet.

Höchst erhellend als persönliches Zeitdokument ist ihr Lebenslauf am Schluss des Buches: Anekdotisch zeigt er pralles Leben vom Berlin der Nachkriegszeit bis zum Tod ihres Mannes vor zwei Jahren. Mit Schlüsselereignissen wie dem Mauerbau oder jener Situation 1960, als ein russischer Panzer ein Auto überrollte und ihre Mutter als Ärztin bei der Erstversorgung der Schwerstverletzten und Sterbenden half. Mit Klein-Harriet als Assistentin.