Das Abstimmungsergebnis an der Aarauer Einwohnerratssitzung vom 28. August deutete darauf hin, dass dieses Geschäft höchst umstritten ist: Mit 28:19 Stimmen genehmigte das Stadtparlament damals die Übertragung der Einbürgerungskompetenz vom Einwohnerrat an den Stadtrat.

Also das, was in vielen Gemeinden bereits Usus ist. Weil dafür eine Änderung der Gemeindeordnung notwendig ist, muss die Vorlage vom Souverän genehmigt werden. Die entsprechende Abstimmung findet am 26. November statt.

Einwohnerrat als Kontrollorgan

Zwei der drei grossen Parteien haben bereits ihre Parolen gefasst. Dass sich die SVP gegen die Vorlage ausspricht, ist wenig überraschend. Sie ist gegen eine «unnötige Kompetenzverlagerung» und kritisiert «Einbürgerungen hinter verschlossenen Türen».

Neben der SVP ist jetzt auch die FDP gegen die Änderung: An einer Parteiversammlung haben sich ihre Mitglieder laut Medienmitteilung deutlich gegen die Änderung der Gemeindeordnung ausgesprochen.

«Aus Sicht der Mehrheit stellt die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts durch den Einwohnerrat die Gewaltentrennung sicher und erhöht die Legitimität der Entscheide», heisst es in der Medienmitteilung. Da die Mitglieder der Einbürgerungskommission durch den Stadtrat gewählt würden, agiere der Einwohnerrat bei den Entscheiden als Kontrollorgan.

Die SP wird ihre Parole am nächsten Mittwoch fassen.

Einstimmig gegen mehr Steuern

Nach der SVP spricht sich auch die FDP gegen das Aarauer Budget aus, das auf einem um drei Prozent höheren Steuerfuss basiert. Die Steuern seien erst im Vorjahr um drei Prozent erhöht worden. Zudem sei eine der grössten Massnahmen aus der Leistungs- und Prozessanalyse (LUP) eine Erhöhung der Parkgebühren um 860 000 Franken.

«Das Fass zum Überlaufen gebracht hat die linke Mehrheit im Einwohnerrat, indem sie Massnahmen zur Reduktion der Ausgaben im Umfang von 300 000 Franken aufgehoben hat», schreibt die FDP, die die Nein-Parole einstimmig gefasst hat.

Beide bürgerlichen Parteien empfehlen zudem die SP-Initiative «Raum für alle – Ja zu bezahlbarem Wohn- und Gewerberaum» zur Ablehnung. Der Einwohnerrat war mit 31:15 dagegen. (uhg)