FDP Suhr gegen Zukunftsraum – in umliegenden Gemeinden ist das anders

Während sich die FDP in den anderen Gemeinden des Zukunftsraum Aarau als Fusionsbefürworterin engagiert, stellt sie sich in Suhr gegen die Fusionspläne: In einer Mitgliederbefragung sprachen sich zwei von drei Suhrer Freisinnigen gegen eine weitere Teilnahme am Zukunftsraum aus und damit gegen die Ausarbeitung des Fusionsvertrags. Wegen Corona war auf eine klassische Mitgliederversammlung verzichtet worden. Die Teilnahme an der Befragung war laut FDP-Ortsparteipräsident Urs Zimmermann hoch. Entsprechend hoffe die Partei nun auf eine hohe Stimmbeteiligung an der Urne. Die Abstimmung vom 27. September sei «eine der wichtigsten der letzten Jahre».

Noch im März hatten sich verschiedene FDP-Exponenten und FDP-nahe Kreise als Zukunftsraum-Turbos geoutet. FDP-Nationalrätin Maja Riniker war aber die einzige Suhrerin in der Gruppe. Anfang Monat zeigten sich die FDP Unter- und Oberentfelden an einem Anlass im Hotel Aarau West weitgehend als Verfechter des Zukunftsraums. Auch in Aarau gilt die FDP als Befürworterin.