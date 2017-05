Mehrere Abstimmungen umgangen

Dem Laien erscheint die Projekt-Änderung gross – alleine schon, weil der Komplex neun Meter weniger hoch würde. Also braucht es eine neue Abstimmung? Die Juristen sehen das teilweise anders: Am 1. Mai erklärte Stadtrat und Jurist Lukas Pfisterer, es sei keine Abstimmung notwendig. Jetzt hält Einwohnerratspräsidentin Lelia Hunziker (SP) dagegen – und sie stützt sich dabei auf ein Verwaltungsgerichtsurteil vom August 2013. Damals ging es um die polysportive Mantelnutzung, den Verzicht etwa auf das Rolling Rock. Das Verwaltungsgericht verneinte die Notwendigkeit einer neuen Abstimmung. Allerdings tönte es an, dass dafür nur wenig gefehlt habe.