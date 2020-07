Fast eine halbe Million verkaufte Spiele: Hinter einer erfolgreichen Gameschmiede steckt ein Aarauer

Der junge Micha Stettler ist ­gemeinsam mit Philomena Schwab Co-Gründer eines der bekanntesten Game Studios in der Schweiz. Mit ihrem exotischen Titel «Niche – A Genetics Survival Game» landeten sie Ende 2016 einen beachtlichen Erfolg. In dem Spiel geht es dar­um, Tiere genetisch geschickt zu Paaren, um das Überleben ihrer Spezies zu sichern. Es war die Abschlussarbeit von Philomena Schwab an der Zürcher Hochschule für Künste.

Und nun ist soeben fertig geworden, was als ein Hobbyprojekt von Micha Stettler angefangen hat: In «Nimbatus – The Space Drone Constructor» konstruiert der Spieler verschiedene Drohnen, um mit diesen die Weiten des Alls zu erkunden. Die Konstruktion der Drohnen ist zu Beginn dank weniger Bausteine kinderleicht, wird langsam aber immer anspruchsvoller. Wer will, kann so weit gehen, dass er seine Drohnen vollautomatisch fliegen, kämpfen und Ressourcen sammeln lässt – vorausgesetzt, er hat die Fähigkeiten, eine solche Drohne im Spiel zu bauen und zu programmieren. Wie weit der Spieler dabei geht, bleibt ihm überlassen. Von Spielern gemachte Videos kolossaler Konstruktionen erzielen auf Youtube Millionen Klicks.