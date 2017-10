Die Buchser Einbürgerungskommission stand wegen dem Fall «Funda Yilmaz» in den letzten Monaten unter harscher Kritik. Nun zeigt sich: Die Kommission dürfte es so eigentlich gar nicht geben.

Der Hintergrund: Die Buchser Einbürgerungskommission wird vom Einwohnerrat gewählt. Sie besteht denn auch nur aus Einwohnerräten plus einem Gemeinderat. Die Kommission prüft die Einbürgerungsgesuche eingehend, unter anderem in Gesprächen mit den Antragsstellern. Wie ein solches Gespräch mitunter abläuft, konnte die ganze Schweiz nachlesen, als die Protokolle zum Fall Yilmaz öffentlich wurden.

Zum Schluss gibt die Kommission eine Empfehlung für oder gegen die Einbürgerung an den Gemeinderat ab. Der Gemeinderat stellt dann formell den Antrag auf Einbürgerung/Nichteinbürgerung beim Einwohnerrat. Faktisch folgt er mit seinem Antrag immer der Einbürgerungskommission – so auch beim Fall Yilmaz.

Bis 2014 war alles bestens

Als die Einbürgerungskommission Buchs vor sieben Jahren implementiert wurde, war dieses Vorgehen noch in Ordnung. Doch per 2014 kam es im Aargau zu einer Revision des Kantons- und Gemeindebürgerrechtsgesetzes. Dort ist nun klar festgehalten: Der Gemeinderat selber ist für die Vorabklärungen einer Einbürgerung zuständig. Er kann diese zwar an eine Einbürgerungskommission delegieren – aber nur an eine gemeinderätliche, also vom Gemeinderat gewählte Kommission.

In Buchs wird die Einbürgerungskommission aber vom Einwohnerrat gewählt, es ist also eine einwohnerrätliche Kommission. Ein kleiner, aber bedeutender Unterschied, der die Kommission unzulässig macht. Da stellt sich die Frage: Könnten abgelehnte Einbürgerungswillige wie Funda Yilmaz in ihrer Beschwerde beim Regierungsrat einen Verfahrensfehler monieren? Nein, sagt Cornelia Byland, Gemeindeschreiberin von Buchs. «Denn der Antrag an den Einwohnerrat wurde gesetzeskonform vom Gemeinderat gestellt.»