Fahrplanwechsel Die Region Aarau erhält bessere Busverbindungen – dafür braucht es sieben neue Chauffeure und Chauffeusen Die Umfahrung der Aarauer Altstadt, ein grosser Angebotsausbau auf den Linien 1 und 2 sowie die Verbesserung der Fahrgastinformation prägen den Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 für die Busbetrieb Aarau AG (BBA).

So fährt der Bus künftig durch die Aarauer Altstadt – oder eben nicht.

Ab dem Fahrplanwechsel vom 11. Dezember verkehren die Fahrzeuge der Busbetrieb Aarau AG (BBA) abends ab ca. 19:40 Uhr und sonntags nicht mehr durch die Aarauer Altstadt. Die Haltestelle Aarau Rathaus wird während dieser Zeit nicht bedient. Betroffen von der Änderung sind die Linien 1 (Buchs-Küttigen), 2 (Erlinsbach-Rohr), 4 (Suhr-Biberstein) sowie die Nachtlinie N21.

Gleichzeitig verkehren die Linien 1 und 2 neu auch am Sonntag sowie abends bis ca. 23:15 Uhr im 15-Minuten-Takt. «Insbesondere für Reisende aus Richtung Bern und der Westschweiz bedeutet dies eine deutliche Verbesserung der Anschlussverbindungen am Bahnhof Aarau», teilt die BBA mit.

Was sich sonst noch alles ändert

Weiter wird auf den Linien 1 und 2 der bestehende 7,5-Minuten-Takt während der abendlichen Hauptverkehrszeit ausgedehnt und fahren von Montag bis Freitag bereits ab ca. 16 Uhr häufiger.

Die Linie 2 wird auf dem Abschnitt Erlinsbach Oberdorf – Barmelweid nachmittags zum 30-Minuten-Takt verdichtet. «Neben Schülerinnen und Schülern profitieren Angestellte und Besuchende der Klinik Barmelweid sowie Ausflügler vom verbesserten Angebot», so die BBA.

Der Bus fährt künftig seltener durch die Altstadt. Álvaro Vecilla

Die Linie 5 (Aarauer Südquartiere) erhält tagsüber aus Stabilitätsgründen eine 2 Minuten längere Fahrzeit. An den Wochenenden (Fr/Sa und Sa/So) verkehrt der letzte Kurs ab Aarau Bahnhof um 01.17 neu bis Aarau Rohr Unterdorf.

Durch Minutenanpassungen im Fahrplan besteht in Erlinsbach Dorfplatz neu Anschluss von der Linie 519 (Schönenwerd-Lostorf) auf die Linie 2 Richtung Barmelweid. Samstags wird von 13 bis 18 Uhr auf der Linie 2 ein zusätzliches Fahrzeug eingesetzt – wegen dem Stau. «Um die zusätzlichen Leistungen stemmen zu können, hat die BBA in den letzten Monaten sieben neue Chauffeurinnen und Chauffeure eingestellt und ausgebildet», schreibt das Unternehmen.

Verbesserung der Fahrgastinformation

Zum Jahresende rüstet die BBA zwölf weitere Haltestellen mit digitalen Abfahrtsanzeigern aus. Es handelt sich dabei um die Haltestellen Aarau Berufsschule, Tellizentrum, Delfterstrasse, Neumattstrasse, General-Guisan-Strasse sowie Buchs Wynenfeld, Alterszentrum, Gysistrasse, Erlinsbach Rössli, Küttigen Kreuz und Rombacherhof.

«Die Anzeiger zeigen die nächsten Abfahrten der jeweiligen Haltestelle in Echtzeit und ermöglichen es, die Fahrgäste bei allfälligen Störungen rasch zu informieren», teilt die BBA mit. Diese Anzeiger seien aber teuer und würden deshalb nur bei besonders frequenzstarken Haltestellen installiert. Für alle anderen gibt es eine Lösung mit QR-Codes auf den Aushangfahrplänen. Damit erreichen die Fahrgäste über ihr Smartphone eine Website, welche die nächsten Abfahrten an der jeweiligen Haltestelle in Echtzeit wiedergibt.