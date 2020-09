«Existenzen gehen zugrunde»: Schausteller von Corona schwer getroffen – jetzt reagieren sie

Chilbi. Das ist Karussell, Autoscooter und Geisterbahn. Das ist Freudentaumel im Lichtermeer, das schmeckt nach Zuckerwatte und riecht nach Ponyreiten. Chilbi ist, was es die letzten Monate nicht gab.

Adrian Bolzern (41) seufzt. Er ist nicht nur katholischer Priester der Aarauer Pfarrei «Peter und Paul», er ist auch Pfarrer der Schweizer Zirkusleute, Schausteller und Markthändler. Der Menschen also, die die Coronakrise so hart getroffen hat, wie nur wenige andere Branchen. «So schlimm wie jetzt hat es um sie noch nie gestanden», sagt Bolzern. «Hier gehen Existenzen zu Grunde, ganze Schaustellerdynastien sind bedroht.»

Hilfe vom Bund ist angekündigt: «Aber es dauert alles so lange»

Adrian Bolzern hat in den letzten Monaten viel gehört, tagelang klingelte sein Handy von morgens bis abends. Er hat zugehört, getröstet, ermuntert. Bloss direkt helfen konnte er nicht. «Es fehlt an Geld, an allen Ecken fehlt Geld», sagt er. «Seit Beginn der Winterpause im November haben viele Schausteller keinen Franken mehr verdient.»

Und das bei laufenden Kosten von monatlich bis zu 30'000 Franken, fügt er an und zählt auf: für Hallenmiete, Versicherungen, Personal, Unterhalt. Die Überlebenskünstler kämpften ums Überleben. Zwar habe der Bund finanzielle Hilfe versprochen. «Aber es dauert alles so lange.»

Und die Zukunftsperspektive? «Welche Zukunftsperspektive», fragt Bolzern zurück. Da ist nichts mit Hand und Fuss, kein Publikumsmagnet in Sicht. Herbstmesse Basel, die Määs in Luzern, der MAG in Aarau, alles wurde gestrichen.