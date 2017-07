Anfangs 2016 betrat der damals 22-jährige N. Z. das Edelmetallgeschäft von Patrick Huber in Aarau. Es gelang ihm trotz heftiger Gegenwehr von Inhaber Patrick Huber einen Goldbarren im Wert von etwa 9000 Franken zu stehlen.

Nach diesem Vorfall machte der Regionalsender Tele M1 publik, dass der Räuber ein Wiederholungstäter ist. Einen Tag vor Heiligabend 2015 stahl er Goldmünzen in Sursee LU. Besonders pikant: Bei dem Dieb handelt es sich um einen Luzerner, der in der U20-Nati sowie der Jugendabteilung mehrerer Bundesligavereine spielte.

Ein Freund von Huber veröffentlichte kurze Zeit später die unverpixelten Bilder des Überwachungsvideos auf Facebook. Und die zeigten Wirkung: Offenbar plagte den Langfinder das Gewissen so sehr, dass er kurz nach den Taten in die Läden zurückkehrte. Dieses Mal aber, um sich persönlich zu entschuldigen und den entstandenen Schaden zu begleichen. Im Anschluss zeigte er sich selbst bei der Polizei an. «Der Druck muss wohl gross gewesen sein», mutmasste Huber damals zu Tele M1.