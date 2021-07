EM-Debüt an historischem Turnier: Aargauer Nati-Spieler Silvan Widmer erzählt von seinem Abenteuer

Fussballer Silvan Widmer spielte an der diesjährigen Europameisterschaft für die Schweizer Nationalmannschaft an einem grossen Turnier. Im Video erzählt er, wie er die Zeit an der EM erlebt hat und wie er nun seine Ferien verbringen wird.