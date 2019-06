Das ETF2013 ist vielen noch in lebhafter Erinnerung, doch was konntest du von der Geschäftsstelle Biel konkret für Aarau übernehmen und wer betreute das Projekt vor deiner Zusage?

Die Arbeit von Alex ist strategischer und politischer Art. Ich bin im operativen Teil tätig, setze also zusammen mit dem OK, was der STV von uns verlangt. Es sind 1000 verschiedene Dinge, die ich erledigen muss und wo meine Entscheidungen gefragt sind. Das betrifft Angelegenheiten vom Feuerlöscher bis zum Brot. Oder die Mitunterzeichnung der vielen Verträge mit unseren Partnern und Lieferanten. Oder der Besuch der Abteilungssitzungen um die Leute kennenzulernen, «ine z’lose» wo es Probleme gibt und wo der Schuh drückt, Schnittstellen zu erkennen um Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Anfangs war ich bei allen Sitzungen dabei. Jetzt können diese Funktionen von Stellvertretern übernommen werden. Eine kleine Spielerei meinerseits ist das Zählen aller E-Mail Nachrichten. Es sind bis jetzt rund 15000 Stück. Keine Angst, ich führe keine Liste, sie werden automatisch gezählt (meint Stefan schmunzelnd).

Was unterscheidet deine Arbeit zu jener vom OK-Präsidenten Alex Hürzeler und was genau machst du?

Bis wir im OK vollständig aufgestellt waren dauerte es 2 ½ Jahre. Auf der Geschäftsstelle arbeiten sieben Personen, einige in Teilzeit. Das ganze OK umfasst 194 Leute, dazu kommen noch etwa 198 Personen in der GWL (Gesamtwettkampfleitung). Während dem Festbetrieb stehen 8000 Volunteers im Einsatz, freiwillige Helferinnen und Helfer aus den Vereinen etc.

Wie lange brauchtest du, um die Geschäftsstelle in ihrer jetzigen Form aufzubauen und wie viele Leute arbeiten hier und im gesamten OK?

Wir sitzen hier in nächster Nähe zum ETF Gelände, in Büroräumlichkeiten im Kern Areal. Ist das ein Zufall?

15000 Stück?

Ja. Im Moment sind es ca. fünfzig pro Tag, die gelesen, beantwortet und bearbeitet werden müssen. Ein grosser Vorteil von E-Mail-Nachrichten ist die Dokumentation, die so gleich sichergestellt ist. Manchmal hilft aber nur ein Augenschein vor Ort, zum Beispiel bei den Fragen rund um den Campingplatz, die so definitiv geklärt werden können. Ich bevorzuge grundsätzlich das persönliche Gespräch.

Bis zum Startschuss des ETFs geht es nicht mehr lange. Was machst du in dem Moment als Allererstes?

Ein grosses Kreuz an die Decke (lacht herzlich). Ich hoffe die Feuerwehrübungen halten sich in Grenzen und das alles, oder fast alles Unerledigte gemacht ist. Die Chefs und Mitarbeiter in den verschiedenen Chargen sind instruiert und wissen, was zu tun ist und ich glaube: Wir sind alle froh, wenn es endlich losgeht! Im Idealfall braucht es mich nicht mehr, denn ich möchte an der Eröffnungsfeier dabei sein.

Und dann?

Das Ok trifft sich während den Festtagen täglich um 19.00 Uhr in den Räumlichkeiten des RFO (Regionales Führungsorgan) ennet der Aare und bespricht den vergangenen und den nächsten Tag. Dort befindet sich während dem ETF die ETF-Zentrale. Und was dann alles kommen mag kann ich leider nicht sagen. Die Erfahrung aller Anlässe, ob gross oder klein, ist stets die Gleiche. Es gibt viel zu tun – packen wir’s an!

Was geschieht mit dir und der Geschäftsstelle nach dem Fest?

Die Geschäftsstelle wird Ende September 2019 aufgelöst und die Anzahl Räumlichkeiten im Kern Areal werden langsam, aber sicher wieder zurückgefahren. Wir sind schon jetzt an der Planung der Auflösung. Meine Tätigkeit wird immer weniger und endet wie zu Beginn mit einem Home-Office. Was ich nachher beruflich machen will, weiss ich noch nicht. Vor dem 01. 01.2020 sicher keinen Job annehmen. Vielleicht etwas Selbständiges im Event-Management- oder im Kommunikationsbereich – von dem grossen Netzwerk profitieren, das wäre schon eine tolle Sache.

Die allerletzte Frage nach seinem nächsten Projekt beantwortet er folgendermassen:

Ich mache eine Reise um die Welt – vor allem Südamerika hat es mir sehr angetan!

